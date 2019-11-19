民眾黨不分區僅提29席 柯文哲笑稱：省一百萬

2019-11-19 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



台灣民眾黨今天公布不分區名單，黨主席、台北市長柯文哲（右）表示，市府顧問蔡壁如與副發言人黃瀞瑩會直接請假再請辭，勞動局長賴香伶則因為目前有幾個法案在議會，會處理完後再請辭。 記者余承翰／攝影 分享 facebook 台灣民眾黨不分區完整名單今出爐，總計提名29人，第一名為北市勞動局長賴香伶，鴻海集團工業大數據辦公室主任高虹安排名第三、北市府顧問蔡壁如排在第五名，新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈，為民眾黨不分區第七名；「學姊」、北市府副發言人黃瀞瑩則是退到第十三名。

對此，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今上午受訪時表示，蔡壁如和黃瀞瑩會先在離職前先請假，勞動局的部分，因為還有幾個法案在議會，包括外送員自治條例等，要先處理完才會請辭。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

柯文哲表示，海選來報名的人當中，也是經過遴選，總之就是盡力，且來申請的人都不用花錢，報名費20萬也是我們幫他出的，我們真的是向天下徵才，不會看他有沒有錢，也沒有要求先捐個八千萬才給你安全名單，就是適才適用。

不過外傳高虹安的排序，黨內國師一度砲聲隆隆，甚至永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤還曾致電道歉。對此，柯文哲否認此傳言，強調沒有啦，我就覺得很奇怪，什麼致歉，講這種話都不對，自己也問過鴻海集團創辦人郭台銘，親民黨不分區第一、三名怎麼會是你們？他說沒有啊，沒有這回事。老郭雖然是大企業家，但政治險惡。

至於郭台銘是否有致電，表態願意將高虹安和蔡壁如的排序互換。對此，柯文哲說，他是很客氣，但高虹安也是認為她適才適所，總是年輕女性，又願意做大數據、科技的，形象也很好，少點政治、多點專業，台灣會比較好。

此外，對於吳欣盈排名第七，柯文哲說，是吳欣盈主動來找我們，大概今年3、4月就有接觸，當時是討論長照議題，後來今年辦海選，他又跑來說想選區域立委，但因為松山信義已經提名人，後來談一談，覺得對方這個條件還不錯啊，乾脆來不分區，所以我們放進名單裡面討論，故事就這麼簡單。

不過外界質疑第七名似乎不是安全名單，柯文哲則是笑說，我們要有志氣一點，運氣好可能還會十席，我們總是目標要遠大、要努力，不要說一開始只有三席，怎麼會這麼沒有志氣呢。

媒體追問，是不是想藉吳欣盈衝經濟藍選票？柯文哲說，自己是沒有管她藍綠，她還是滿有個性的，創新是台灣唯一出路，給比較有個性、有願景的人試試看，雖然說創新不一定會成功，但創新還是唯一出路，且我們名單還是有幾個特色，平均年齡是41.4歲，足足比其他黨少了25歲。

柯文哲表示，一開始說要提好提滿34席，但因為後面的人，反正最後都要進立法院當助理 ，內部就討論說，最後五名也不會上，少掉五個還可以省100萬，領個100萬給助理發薪水；自己就說好吧，既然有這麼務實的想法，那就算了，少報五個，等於多賺一百萬。這29席不分區的登記費用，我們都會處理。