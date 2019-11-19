挺台灣基進不分區 吳音寧籲選民拒投「投機的」民眾黨

2019-11-19 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



2020大選本周開始登記，台灣基進今天在中選會前宣布正式投入不分區立委選舉，除不分區立委提名人到場外，北農前總經理吳音寧也現身擔任台灣基進的推薦大使，呼籲「政黨票支持台灣基進，拒投立場搖擺、投機的民眾黨」。

吳音寧提到，台灣的政治生態並不需要再多出一個「立場搖擺、性格投機」的第三勢力政黨，而是要比民進黨更踏實、更堅定的本土小黨。吳音寧說，她會願意擔任台灣基進的推薦大使，是出身農村的她，在台灣基進身上看到同樣的草根精神。吳音寧呼籲，國會裡必須要有不背刺的小黨扮演民進黨的盟友，為台灣大局分進合擊。

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台灣基進台中第二選區立委候選人陳柏惟提到，為了避免台灣人民下次又為了教訓執政黨，有意無意的再度票投親中政客、政黨，導致「亡國感」再現，呼籲選民將政黨票集中在比民進黨更加堅定抗中的第二支本土政黨。一方面專注清除中國滲透，也等同提供一個更加優質的本土選項，讓不滿執政黨包袱的選民不至於又再度票投中國代理人，而是有本土優質的年輕政治工作者以及政黨可以選擇。