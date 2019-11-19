台中第七選區莊子富登記 邵曉鈴現身助選相挺

2019-11-19 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



台中市立委第七選區（大里、太平）選情激烈，又是深綠選區，國民黨派政治素人莊子富今天穿著手術服，由前台中市長胡志強夫人邵曉鈴、太平百歲人瑞夫婦朱金旺（101歲）、廖份（95歲）、台中市黨部主委顏文正和在地議員李麗華、競選總部主委李煥湘一起登記。

邵曉鈴說，我們ㄧ起來挺年輕人，讓國家有希望，莊子富品學兼優，待人處世受到大家的肯定，特別來推薦，我們ㄧ起來支持熱愛的中華民國。

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競選總部主委李煥湘、顏文正主委也表示，小英政府為所欲為，民眾民不聊生，整個選情也越來越好！

莊子富表示，「韓國瑜就像一位醫生，要來為這個病了很久的國家進行手術，這個過程就需要子富來幫忙」，他穿著手術服要當一位助手。現在看不到台灣的未來，台灣的經濟ㄧ直在退步，ㄧ例一休造成政府、企業、勞工三輸，經濟很重要，經濟不好造成更多社會問題，自己有2個小孩，為他們的未來感到擔憂，屯區變得又病又窮，為什麼病？空氣汙染讓我們健康不起來，為何窮，經濟搞不好啊，