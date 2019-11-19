傅崐萁可能參選？ 徐榛蔚：他為這塊土地服務我會支持

2019-11-19 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



明年立委選舉已開始登記，地方傳出花蓮前縣長傅崐萁將出馬，其他參選人還有國民黨提名人黃啟嘉，民進黨蕭美琴，以及無黨籍的花蓮市代許願神，泛藍分裂危機一觸即發。傅妻、縣長徐榛蔚今被問到此事時回應，「如果有機會他（傅）能為這塊土地來努力服務，我相信我會支持他」。

不過，國民黨縣黨部主委張峻被問到徐榛蔚是否會替夫站台，張認為「應該不至於」；另對於韓國瑜挺誰？張峻說，韓國瑜不可能不支持國民黨提名人，並透露，韓27日到花蓮，「到時候就知道了」。

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花蓮連日來有地方人士、社團在地方媒體大篇幅刊登廣告勸進傅崐萁，地方盛傳傅可能在登記日最後兩天宣布參選並辦理登記。縣黨部昨天發出聲明，呼籲黨員力挺黨提名人選，勿違紀為非黨籍參選人輔選。

張峻今天表示，傅崐萁有自己的人生規畫，要參選是他的自由，黨部提名黃啟嘉，就是堅定幫他輔選，民調顯示黃啟嘉領先，黨內對他很有信心。

被問到是否擔心泛藍分裂，張峻直言，「從傅縣長傳出要參選到現在，就一直分裂」，藉這個機會喚起大家對黃啟嘉的信心，把泛藍整合好，到最後一定會勝利。

至於身為國民黨中常委的徐榛蔚，是否可能為傅站台？張峻認為不至於，若其他黨籍民意代表違紀輔選或站台，張峻強調，黨有黨的紀律處分，違反就會視情節輕重，黨紀處分。

由於傅崐萁大力挺韓，外傳韓國瑜會支持傅，張峻說，韓國瑜是國民黨提名的總統參選人，怎麼可能支持國民黨沒有提名的人選，「那是不可能的」，外界都是傳言而已，韓國瑜27號來花蓮，到時候就知道了。

徐榛蔚回應，傅縣長做任何的決定，都有他非常審慎的評估以及他的願景和規畫，其實他對台灣這塊土地、花蓮這塊土地及鄉親，他都說他是終身的志工，如果有機會他能為這塊土地來努力服務的話，「我相信我會支持他。」