庶民加入國民黨 力挺謝龍介參選黨主席
2019-11-19 12:23
聯合報 記者鄭惠仁
／台南即時報導
國民黨不分區立委名單被韓國瑜認為與民眾的期待有落差，列15名的謝龍介也宣布選後要參選黨主席，今天上午起陸續有民眾到國民黨台南市黨部及各區黨部加入黨員，力挺謝龍介參選黨主席。
市黨部人員表示，連日來詢問恢復黨籍及加入國民黨的電話很多，都依所住區域轉給各區黨部處理，兩天來已有近百人加入。
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謝龍介之友會會長蘇滄洲表示，上周六謝龍介宣布明年總統選舉投票結束後就啟動參選黨主席後，他就透過群組張貼訊息給朋友、會員，發起失聯黨員及挺謝龍介的民眾，今天到國民黨台南市黨部及各區黨部辦理恢復黨籍或加入國民黨，一起力挺謝龍介參選主席。
從今天上午起陸續有民眾到台南市黨部辦理恢復黨籍，以及加入國民黨。民眾表示，他們來恢復黨籍或加入黨籍都是因為認同謝的理念，決定用行動支持並鼓勵謝龍介參選黨主席。
蘇滄洲原非國民黨員，今天也到台南市黨部加入國民黨，他說，目前謝龍介之友會成員有六百多人，許多人都會發動親友加入國民黨，用行動支持謝龍介。今天來加入國民黨的沈姓婦人表示，他是無黨籍也不謝龍介之友會會員，但認為謝很不錯，因此來加入國民黨
國民黨不分區名單在16日公布前先曝光，但安全名單因年齡層偏高，且被認為代表性不足，引發批評。雖然吳敦義將自己的排名由第10名往後移至第14名，卻也將屬於韓家軍的謝龍介由第11名往後列為第14名，再引爆爭議。除部分支持者建議謝龍介退出不分區名單，謝也宣布選後啟動參選黨主席。
謝龍介被認為有逼宮之意，謝表示，並非逼宮，因為吳敦義就要去當立法院院長，依照規定是不能夠兼黨主席，他才決定選黨主席。
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