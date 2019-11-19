庶民加入國民黨 力挺謝龍介參選黨主席

2019-11-19 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭惠仁 ／台南即時報導



國民黨不分區立委名單被韓國瑜認為與民眾的期待有落差，列15名的謝龍介也宣布選後要參選黨主席，今天上午起陸續有民眾到國民黨台南市黨部及各區黨部加入黨員，力挺謝龍介參選黨主席。

市黨部人員表示，連日來詢問恢復黨籍及加入國民黨的電話很多，都依所住區域轉給各區黨部處理，兩天來已有近百人加入。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

謝龍介之友會會長蘇滄洲表示，上周六謝龍介宣布明年總統選舉投票結束後就啟動參選黨主席後，他就透過群組張貼訊息給朋友、會員，發起失聯黨員及挺謝龍介的民眾，今天到國民黨台南市黨部及各區黨部辦理恢復黨籍或加入國民黨，一起力挺謝龍介參選主席。

從今天上午起陸續有民眾到台南市黨部辦理恢復黨籍，以及加入國民黨。民眾表示，他們來恢復黨籍或加入黨籍都是因為認同謝的理念，決定用行動支持並鼓勵謝龍介參選黨主席。

蘇滄洲原非國民黨員，今天也到台南市黨部加入國民黨，他說，目前謝龍介之友會成員有六百多人，許多人都會發動親友加入國民黨，用行動支持謝龍介。今天來加入國民黨的沈姓婦人表示，他是無黨籍也不謝龍介之友會會員，但認為謝很不錯，因此來加入國民黨

國民黨不分區名單在16日公布前先曝光，但安全名單因年齡層偏高，且被認為代表性不足，引發批評。雖然吳敦義將自己的排名由第10名往後移至第14名，卻也將屬於韓家軍的謝龍介由第11名往後列為第14名，再引爆爭議。除部分支持者建議謝龍介退出不分區名單，謝也宣布選後啟動參選黨主席。