賦予不分區提名人政治任務 吳敦義：揭竿而起拚勝選
2019-11-19 12:23
聯合報 記者周志豪
／台北即時報導
國民黨不分區立委提名幾近底定，黨主席吳敦義上午受訪時表示，他已著手把不分區立委區塊分組，比如北北基宜、桃竹苗、中彰投、雲嘉南，要方塊性幫助黨籍總統參選人韓國瑜、黨集區域立委全面勝選。
吳敦義舉例，他在雲林縣特別配置全國七個水利會總會長林文瑞，已經很多年沒有立委與縣長的嘉義縣、就配置前立委翁重鈞，屏東縣也配置了現黨部主委廖婉汝。
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吳敦義表示，相關布局，是要輔助過去沒有執政的縣市有反抗軍在那裏揭竿而起，總統選舉才不會孤單。如找經驗豐富，談話、質詢、表示意見都很有力道的翁重鈞當不分區立委，就是要讓韓國瑜之後在嘉義縣市不要吃虧。
吳敦義說，不分區立委被提名人都是在地方上或多或少有影響力的人，因提名已經塵埃落定，他們就要出錢出力，不要讓總部辦活動還要出10萬、20萬，就自己吸收。
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