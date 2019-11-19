放下發言人職務 洪孟楷披候選人戰袍登記參選

2019-11-19 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市第一選區國民黨立委候選人洪孟楷今在妻子蘇怡文和國民黨前發言人陳以信陪同下，前往選委會登記參選，登記前洪孟楷脫下國民黨發言人背心，象徵破釜成舟的決心，爭取第一選區的選票選票。

洪孟楷首先在陳以信的幫忙下，在選委會門口脫下國民黨發言人背心，並由太太幫忙換上立委候選人戰袍。陳以信說，洪是優秀的年輕人，30歲成為最年輕的政務官、34歲就擔任國民黨文傳會副主委及發言人，如今又是國民黨最年輕的區域立委候選人，他的優秀有目共睹。

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