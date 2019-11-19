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國民黨敗選請辭黨主席？吳敦義：獨責張三李四不合理

2019-11-19 12:19聯合報 記者周志豪／台北即時報導

國民黨不分區立委提名引發黨內反彈，重創黨主席吳敦義領導聲望，黨內已傳出，若明年選後黨籍總統參選人韓國瑜敗選或國民黨立院無法獲過半席次，吳就應請辭負責。吳今上午受訪表示，「那不合理」，如果敗選「不能獨責張三或李四」。

對選後逼宮聲浪，吳敦義說，沒有問題，「反正主席的任期就是四年」，他是由全體黨員投票產生，有志者可以參與。意指將任黨主席至2021年任期滿。

吳敦義反問，2008年他任黨秘書長時操盤讓國民黨拿到立院113席中86席，「有什麼獎勵嗎？沒有啊」；後來2016總統大選輸三百萬多萬票，立委選舉完全顛覆剩35席「也沒有怎樣」，「過去30幾席有人負責任嗎？」

吳敦義受訪表示，身為國民黨主席當然要支持國民黨提名的總統候選人，義無反顧；他說，最希望、期待負責任、最該負責讓韓當選的是他，找韓當高雄市黨部主委準備參選高雄市長都是他，「九合一選舉我們合作無間，提名、輔選都很成功」。

吳敦義說，國民黨總統當選與立院過半重返執政後，才能對不公義、不道德、違法、不公平的法律或預算政策撥亂反正。

國民黨內有人認為明年韓國瑜未當選總統、國民黨立委席次未達60席，吳敦義應請辭負責。吳回應，「那不合理」，全黨只要團結一致，客觀環境若還是讓國民黨遇到挫折，「不能獨責張三或李四」。

2016年當時兼黨主席的國民黨總統候選人朱立倫在國民黨遭逢重大敗選後，隨即請辭黨主席負起政治責任。

國民黨不分區立委提名引發黨內反彈，重創黨主席吳敦義領導聲望，黨內已傳出逼宮聲，要...
國民黨不分區立委提名引發黨內反彈，重創黨主席吳敦義領導聲望，黨內已傳出逼宮聲，要吳明年選後若黨籍總統參選人韓國瑜敗選或國民黨立院無法獲過半席次，吳就應請辭負責。吳上午受訪時明確表示，「那不合理」，若敗選「不能獨責張三或李四」。記者周志豪／攝影
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