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再挺港警 葉毓蘭：恢復香港治安秩序 何錯之有？

2019-11-19 11:53聯合新聞網 記者蔡佩芳／台北即時報導

國民黨提名不分區立委葉毓蘭在臉書再度貼文挺港警。本報資料照
國民黨提名不分區立委葉毓蘭在臉書再度貼文挺港警。本報資料照
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國民黨提名不分區立委女性第一的葉毓蘭今再度挺港警。身為亞洲警察學會秘書長的她表示，「以我認識的香港警察，他們必須要以專業中立與人民的信任，才能迅速恢復香港的治安和秩序，這何錯之有？」她還反問，如果警察使用武力是錯的，為什麼示威群眾使用暴力是對的？

葉毓蘭上月曾批評反送中港青是「殺紅了眼朝死裡打的暴徒」惹議，但她沒有改口，強調民主、人權沒有法治做為基礎，都是假的。

葉毓蘭今早在臉書貼文提到，為什麼警察的孩子在學校裡要被霸凌、被肉搜？為什麼行進中的警察會被以美工刀割喉，被以弓箭射傷；持不同意見的老漢被汽油澆身點燃，沒有表示意見路過現場的女子會被圍毆至血流滿面？她說要「譴責所有暴力！」

葉毓蘭說，警察在國家公務員中，人數雖然多，層級卻不高，所以過去在政府部門中被打壓、被當成牛馬驅策，可是人民眼睛卻是雪亮的，易言之，警察是最接近庶民的。她最近走在街上、搭公車捷運，常會有人來幫她打氣加油，謝謝她幫他們講出心裡的話。

她表示，香港動亂至今，受苦的是廣大的老百姓，當家不成家、城不是城，外客開始以危城不入不再去了，誰吃虧？她說，不管在哪一個國家，都支持當地的警察，因為他們是法治的衛護者，當然對警察如有濫權暴力，她也站在人民這邊，要求法辦改善。

她提到自己8月31日和9月1日在香港目睹的蒙面客動亂，騷擾無辜的民眾和外國人，破壞地鐵站、軌道等公共設施，當時她的專業告訴自己，這不是暴力，什麼才是暴力。以她認識的香港警察，必須要以專業中立與人民的信任，才能迅速恢復香港的治安和秩序，這何錯之有。

她強調不會忘本，也不會忘記自己的專業，有人為了當官，什麼理性都可以蒙蔽，價值都可以揚棄。

國民黨提名不分區立委葉毓蘭在臉書再度貼文挺港警。圖／取自葉毓蘭臉書
國民黨提名不分區立委葉毓蘭在臉書再度貼文挺港警。圖／取自葉毓蘭臉書
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