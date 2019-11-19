謝國樑：郭台銘押寶兩政黨 如搞政治創投

2019-11-19 12:26 中評社 倪鴻祥



中國國民黨2020候選人韓國瑜競選辦總部策略小組、前國民黨「立委」謝國樑。(中評社 倪鴻祥攝) 分享 facebook

中國國民黨2020候選人韓國瑜競選辦總部策略小組、前國民黨「立委」謝國樑接受中評社訪問分析，鴻海創辦人郭台銘在台灣民眾黨及親民黨都推人進不分區「立委」名單，雙押手法很像在搞「創投」，但政治選舉和「創投」是兩回事，他很好奇郭究竟要如何在兩個互相競爭的政黨裡都放資源、而且都能獲得回報。

對於宋楚瑜參選的影響，謝國樑告訴中評社，宋參選很多次，幾乎固定會有一些人挺宋，但他的觀察是，挺宋的人藍綠都有，很難說藍綠誰的影響會比較大，宋會拿多少票現在看不出來，但若要像2016年拿到157萬餘票是很令人質疑的，得持續觀察。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

對於親民黨在區域「立委」選舉方面，謝國樑表示，台北市長柯文哲的台灣民眾黨與親民黨的不分區政黨票都有機會跨過5%門檻，但都能跨過或只有其中一個能跨過，現在言之過早。

謝國樑指出，政治選舉和「創投」是兩回事，這兩家「公司」是互相競爭的，與郭之間的關係並非一成不變，三者之間會隨著選舉情勢轉變而變動，現在這兩黨已經開始在競爭了，所以絕對不會是合作關係。他很好奇郭究竟要如何在兩個互相競爭的政黨裡都放資源、而且都能獲得回報。

郭台銘推薦永齡基金會顧問高虹安列民眾黨不分區名單，外傳排第三名；推薦永齡基金會執行長劉宥彤、副執行長蔡沁渝列親民黨不分區名單傳出是第二、第三名，但消息曝光後，民眾黨不分區名單延後發布，親民黨的不分區名單也尚未敲定。

謝國樑，1975年生，美國麻省理工學院科技管理學碩士，出身基隆二信三功集團謝氏家族，家族事業包括基隆二信合作社、二信中學、大魯閣棒球場、社會福利等。父親謝修平曾任基隆市議會議長，謝國樑傳承政治衣缽曾任3屆「立委」，2016年不再競選連任，專心從商，這次輔選韓國瑜，青年這塊著力甚深，現為韓競選辦總部策略小組成員。

（本文出自《中評社》，未經同意禁止轉載。）