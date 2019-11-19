詹江村稱未來黨主席絕非吳敦義 他點名這三人

針對國民黨不分區爭議，可能影響韓國瑜選情及國民黨政黨票，網紅「村長」詹江村接受中評社訪問提出看法。（中評社 黃文杰攝） 分享 facebook

針對中國國民黨「不分區之亂」，國民黨籍桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，他認為台南市黨部主委謝龍介最後應該不會退出不分區名單，藍營支持者也不用「含淚投政黨票」，而是「歡歡喜喜」政黨票投國民黨，道理很簡單，未來黨主席絕對不會是吳敦義，會是謝龍介、韓國瑜或者虎哥周錫瑋，國民黨要從政黨票拿到政黨補助款，黨主席不用為錢再煩惱。

詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格後，連任兩屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士，曾擔任馬英九桃園後援會召集人，朱立倫競選桃園縣長宣傳部主任。詹最近經常透過直播評論時政，多次在網路直播力戰“館長”陳之漢，躍升網紅，詹江村的「村」字贏得「村長」封號，有不少追隨者，特別是韓粉。

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自從國民黨公布不分區名單，引發基層反彈，詹江村揚言不惜「退黨」，並投入桃園第一選區（龜山蘆竹）「立委」選舉，已經領表但尚未登記，一旦加入選戰，詹江村將遇上同黨的陳根德、民進黨的鄭運鵬、以及柯文哲的台灣民眾黨力挺的陳泓維，「四搶一」戰況激烈，有利於現任鄭運鵬繼續連任。

因為國民黨不分區爭議，藍營網紅「村長」詹江村揚言要投入選戰，但可能讓綠營得利。（中評社 黃文杰攝） 分享 facebook

針對不滿吳敦義主導的不分區名單，氣憤到要投入選舉，但可能教訓吳敦義不成，反而讓民進黨一旁竊笑，收漁翁之利？

詹江村解釋，國民黨高層迄今還是有私心，因為韓2020若沒有選上，2024更有機會，也因此這場選戰，有些人是「三分抗綠，七分壯大自己」，沒有看到真心整合，但是說來很好笑，初選結束這麼久，怎麼還在整合？為什麼高層一整天都在整合，就是「喬」不分區名單，不分區就是整合各派系，試問，這些人馬裡面有韓的人嗎？

他分析，最具象徵韓的人馬是排第15名謝龍介，卻擺在安全名單外的第一名，前面還是吳敦義，等於吳拿謝龍介來當墊背，讓所有韓國瑜支持者，最不能滿意的地方。

詹江村說，「不分區之亂」沒有讓國民黨形象不好，嚴格說是沒有亮點，名單的人選並沒有形象不好，只是泱泱大黨，為何提不出社會期許的亮點？吳敦義有這麼多的席次，為什麼安插自己的派系，說穿了還是私心，並沒有想要全心全意輔選韓國瑜，只是在自己的盤算。

被問到，不分區名單已經通過，生米煮成熟飯，該怎麼辦？

他說，基層確實有所不滿，但是不能夠讓韓國瑜一個人來概括承受，對國民黨改革失去信心，藍軍對於這場選舉，要重新定義，如果能夠讓韓當選，不就是讓國民黨有改革契機嗎？這是未來的國民黨，不是現在老派的國民黨。

被問到，韓國瑜拼大選，能不能與政黨票切割嗎？也就是只投韓，政黨票不投國民黨？

詹江村分析，很多人說法是，必須「含淚」投下政黨票，但是必須說，應該換個角度思考，是「歡歡喜喜」投下政黨票，目的是為了未來的國民黨，政黨票投給國民黨，讓國民黨有政黨補助費，每張政黨票，最後都轉換成政黨補助費，才能改善沒有黨產的國民黨，黨主席每月借錢窘境，因此這票投下去要很開心，不是含淚投票。

被問到，基層還是不滿吳敦義，怎麼會接受「保送」吳敦義進入「國會」？

他告訴中評社，要知道，吳敦義不可能一直當黨主席，未來黨主席可能是謝龍介、韓國瑜、要不就是虎哥周錫瑋等人，今天支持韓國瑜，就把政黨票投給國民黨，讓國民黨可以拿到每票的政黨補助。

詹江村說，有人會氣憤問，這樣沒有懲罰吳敦義呀？問題是，吳敦義的錯，怎麼去懲罰韓國瑜呢？不能把吳敦義的不滿、對國民黨的不滿，去懲罰到韓國瑜。因此他認為，謝龍介不會退出不分區名單，就像他不會退出國民黨，目的都是在策略威脅吳敦義做改變，確實看到吳做了小幅修正。

被問到詹江村揚言投入「立委」選舉，不也是讓藍軍骨肉相殘？

他澄清，就算最後跑去登記參選，也不是挾韓粉力量來參選，當初他登記第一選區黨內初選，韓國瑜都還沒宣布要參選2020，哪來利用韓粉來謀自己的政治利益？單純就是表達對黨主席吳敦義的不滿。

針對國民黨不分區爭議，可能影響韓國瑜選情及國民黨政黨票，網紅「村長」詹江村接受中評社訪問提出看法。（中評社 黃文杰攝） 分享 facebook

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