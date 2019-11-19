國民黨不分區名單靠謝龍介救援？蔡賴配尷尬成局！
距離2020總統大選只剩下53天，民進黨總統參選人蔡英文確定和前行政院長賴清德搭檔，「蔡賴配」成局；親民黨主席宋楚瑜也確定參選，三腳督局勢確定；此外，國民黨提出了極具爭議的不分區名單，是否會替選情增加變數？
各政黨的不分區名單陸續公布，其中國民黨的不分區引起極大爭議。13日外流的首波名單中，不分區第1名為警大退休教授葉毓蘭、國民黨主席吳敦義自列第10名、前立委邱毅、八百壯士退將吳斯懷、前行政院發言人鄭麗文、台南市黨部主委謝龍介都在安全名單之中，但此名單被認為了無新意，引起黨內不滿。此名單外流後，邱毅上中國節目，公布台灣軍事部署，教導解放軍如何侵略台灣的影片更被挖出，讓不少網友傻眼。因為立場親中，15日邱毅隨即宣布退出不分區，這也讓邱毅上周的聲量有933421筆，衝進第5名。
首波不分區名單被認為離民意太遠，不少藍營青壯派議員包括羅智強、游淑慧更到國民黨中央黨部抗議，要求撤回名單。國民黨副主席郝龍斌在15日中常會前，也呼籲吳敦義要把自己從不分區名單中刪除，不過經過中常會的投票決議後，只有遞補邱毅的前陸委會副主委張顯耀被刷掉，吳敦義從第10名調整成第14名，謝龍介則從第11名退至第15名，但因婦女保障名額，實質為第16順位。至於吳斯懷、葉毓蘭和鄭麗文，依舊在安全名單內。不分區爭議讓吳敦義的聲量飆高有148337筆，更首度衝進政治人物聲量排行榜的前3名！
至於名單被往後調整的謝龍介，被外界認為是吳敦義的保護棒次，希望藉由韓粉衝高政黨票。謝龍介則在臉書po文感謝黨中央的重視，因為自己被排在讓國民黨在立法院席次實質過半的關鍵位置，但為了推動國民黨改革，1月11日選舉完就會正式宣布參選國民黨黨主席。上星期謝龍介有46698筆聲量，排名第9。
民進黨總統初選時，蔡英文和賴清德打得激烈。不過賴清德日前開啟出訪、輔選行程，被外界認為「蔡賴配」態勢底定。果然蔡英文就在17日宣布自己的副手人選，確實是賴清德。有媒體指出，是因總統府祕書長陳菊多次南下和賴清德溝通，才讓「蔡賴」和好。不過也有網友認為，蔡賴雖同框，兩人的臉卻相當尷尬，笑得很僵，意外引起話題。上周賴清德就有59058筆聲量，排名第7；蔡英文則以340497筆聲量，蟬聯第2名寶座。
確定參戰的親民黨主席宋楚瑜，則公布自己的副手，是有廣告之母之稱的前聯廣董事長余湘，發言人則由知名主持人于美人擔任。宋楚瑜上周有25464筆聲量，排名第8。
【延伸閱讀】
聲量戰報／撕門票、罵騙子…宋楚瑜重出江湖！林俊憲靠豪宅衝進榜
相關新聞
新黨明天提出不分區名單 邱毅掛頭牌2019-11-19 16:03
吳欣盈列不分區第七 蔡壁如爆：她知道沒進國會的機會2019-11-19 15:01
留在不分區名單 謝龍介：唯我可凝聚韓粉和藍營支持者2019-11-19 15:32
她被郭台銘勸進選立委 最後仍決定獨立參選2019-11-19 15:32
聯合競選看板莊下蘇上 蘇震清：沒人懷疑我是民進黨籍2019-11-19 15:30
影／不管吳敦義怎麼說 朱立倫：團結只求勝選 不談敗選2019-11-19 15:52
影／勞動黨宜蘭選舉不缺席 政治素人許育嘉投入選戰2019-11-19 15:28
嘉縣喜樂島聯盟立委參選人完成登記 馬上申請隨扈保護2019-11-19 15:27
綠黨在竹縣竟推最多席次3人參選 原因是這個2019-11-19 15:04
喜樂島聯盟嘉義縣2名立委參選人 首度合體亮相爭取支持2019-11-19 14:46
「不會對不起栽培我的黨」 謝龍介宣布留在不分區名單2019-11-19 14:43
爆出新戀情後和新男友同框 黃瀞瑩霸氣回應：我們很好2019-11-19 14:37
民眾黨不分區名單 學姐落到13 新光公主排72019-11-19 14:35
11月29日北市聯合造勢 韓國瑜競辦臨時取消2019-11-19 14:32
「村長」填表準備登記立委 桃藍營：持續溝通2019-11-19 14:31
一邊一國行動黨決定提名陳水扁當不分區 明訪扁盼首肯2019-11-19 14:29
拆旗風波愈演愈烈 台南四選區林燕祝告林宜瑾2019-11-19 14:16
黨內反彈 范成連開第一槍 退出國民黨不分區立委提名2019-11-19 14:06
民進黨新生代合體站路口 盼進立院解決雙北交通問題2019-11-19 13:37
新住民徐金菊參選立委 獲得40政黨共同推薦2019-11-19 13:27
欠民進黨太多？葉毓蘭：天王巨星才配這種規格2019-11-19 13:21
與韓國瑜市長交情好 許淑華：政黨政治的常態2019-11-19 13:08
跨黨派聯盟 吳怡農賴品妤加入前線2019-11-19 13:06
柯建銘批時力「選舉如選美」 中壢周杰倫躺著也中槍2019-11-19 13:03
為不分區爭議止血 李明賢：吳斯懷、車宜靜應主動放棄2019-11-19 12:44
國民黨不分區名單爭議落幕？賴士葆：仍駡聲連連2019-11-19 12:40
哪黨不分區符合人民期待？ 林右昌：人民心中一把尺2019-11-19 12:36
李問登記參選馬祖立委選舉 拋幼教政見吸家長票2019-11-19 12:35
民進黨推競選影片 盼下架國民黨促統戰隊與親中立委2019-11-19 12:30
張善政稱藍不分區像石頭不要在意 羅文嘉：否定民主2019-11-19 12:30
馬文君、許淑華上午南投登記參選 共同爭取下屆連任2019-11-19 12:30
謝國樑：郭台銘押寶兩政黨 如搞政治創投2019-11-19 12:26
力拚選情 呂孫綾合體蘇巧慧2019-11-19 12:23
影／蔡英文宜蘭穩定領先20趴 綠營喊出得票衝破6成2019-11-19 12:23
是否出戰陷入最後長考 林炳坤點唱「左右為難」表心境2019-11-19 12:23
民眾黨公布不分區 柯文哲：學姊與蔡壁如先請假2019-11-19 12:23
放下發言人職務 洪孟楷披候選人戰袍登記參選2019-11-19 12:23
影／台中國民黨李中登記 高歌「我現在要出征」2019-11-19 12:23
庶民加入國民黨 力挺謝龍介參選黨主席2019-11-19 12:23
熱門文章
柯文哲東吳演講遭抵制 學生連署抗議虛假新政治2019-11-18 17:27
謝龍介要負起勝敗全責 黃暐瀚：那黨主席要負什麼責？2019-11-19 07:33
我首架F16連續飛8小時…猜猜飛官內急怎辦？2019-11-19 09:00
韓國瑜競總主委 吳敦義拒扛 朱立倫接了2019-11-19 00:29
黨內反彈 范成連開第一槍 退出國民黨不分區立委提名2019-11-19 14:06
人氣航管員病逝 同好為他在空中畫出「OM881」告別2019-11-18 23:25
謝龍介：喚回支持者 差6、7個百分點韓國瑜就贏2019-11-18 18:51
民眾黨不分區名單曝光 「學姐」排十三、新光公主第七2019-11-19 09:55
韓國瑜向隨扈道謝：沒有你們就沒有今天平安的我2019-11-18 21:13
【重磅快評】看柯文哲的不分區名單 張善政可有後悔？2019-11-19 12:23
再挺港警 葉毓蘭：恢復香港治安秩序 何錯之有？2019-11-19 11:53
詹江村稱未來黨主席絕非吳敦義 他點名這三人2019-11-19 12:11
吳欣盈從政 母親：妳不是家族第一人2019-11-19 10:43
宋楚瑜：明天公布親民黨不分區 郭台銘不會入列2019-11-19 11:03
完整名單／誰最優！？看國民黨、民進黨、時代力量、民眾黨不分區立委提名2019-11-19 10:15
不分區名單惹議 郝龍斌：等總統當選、再來國民黨改革2019-11-18 16:59
國安局：已與韓國瑜護衛隊溝通 維安分工不衝突2019-11-18 20:58
陳水扁同情吳敦義 「只是撈個不分區一點也不過分」2019-11-18 17:57
入列民眾黨不分區 新光金公主吳欣盈：柯市長認可我2019-11-19 10:26
25年前的「罷韓始祖」！網狂讚先知 「這梗鋪太久了」2019-11-19 10:17
宋楚瑜說溜嘴 李鴻鈞、郭台銘幕僚列親名黨不分區前三2019-11-19 10:40
不分區立委名單傷國民黨2020選情？吳敦義：我覺得還OK2019-11-19 10:47
被韓國瑜逼問台獨立場 賴清德重申「台主」論2019-11-18 21:24
蔡英文到頂了！他點出韓國瑜獲勝的最關鍵部分2019-11-19 12:58
影／郭台銘開胖卡陪子弟兵登記 酸韓國瑜：這才叫真正庶民2019-11-18 17:56
宋楚瑜：曾有意提名黃珊珊為副手 和柯文哲搭檔2019-11-19 10:03
挺韓群眾轉趨隱性 他看地方：「國政配」和「蔡賴配」只差3-5%2019-11-19 12:24
她被郭台銘勸進選立委 最後仍決定獨立參選2019-11-19 15:32
「不會對不起栽培我的黨」 謝龍介宣布留在不分區名單2019-11-19 14:43
分進合擊！張善政：韓國瑜當庶民蔣經國 我當數位孫運璿2019-11-18 18:32
爆出新戀情後和新男友同框 黃瀞瑩霸氣回應：我們很好2019-11-19 14:37
中共航艦甫穿台海 國軍今「聯翔操演」制敵反空襲2019-11-19 08:21
「蔡賴配」民調領先 命理老師估能拿700萬票2019-11-19 14:45
顏面神經麻痺 蘇揆被總統強迫休息2019-11-19 00:31
孫大千批蔡執政經濟爛：台灣人比香港人更該抗議2019-11-19 08:20
新黨明天提出不分區名單 邱毅掛頭牌2019-11-19 16:03
為不分區爭議止血 李明賢：吳斯懷、車宜靜應主動放棄2019-11-19 12:44
韓國瑜：台商「回流」匯回資金零 欺騙行為2019-11-19 10:30
韓國瑜嗆說清楚 賴清德：執迷九二共識中華民國不存在2019-11-18 21:21
與韓國瑜市長交情好 許淑華：政黨政治的常態2019-11-19 13:08
留言