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新黨明天提出不分區名單 邱毅掛頭牌

國民黨不分區名單靠謝龍介救援？蔡賴配尷尬成局！

2019-11-19 15:24DailyView網路溫度計 文／Lancelot

國民黨台南市黨部主委謝龍介。聯合報系記者修瑞瑩／攝影
國民黨台南市黨部主委謝龍介。聯合報系記者修瑞瑩／攝影
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距離2020總統大選只剩下53天，民進黨總統參選人蔡英文確定和前行政院長賴清德搭檔，「蔡賴配」成局；親民黨主席宋楚瑜也確定參選，三腳督局勢確定；此外，國民黨提出了極具爭議的不分區名單，是否會替選情增加變數？

各政黨的不分區名單陸續公布，其中國民黨的不分區引起極大爭議。13日外流的首波名單中，不分區第1名為警大退休教授葉毓蘭、國民黨主席吳敦義自列第10名、前立委邱毅、八百壯士退將吳斯懷、前行政院發言人鄭麗文、台南市黨部主委謝龍介都在安全名單之中，但此名單被認為了無新意，引起黨內不滿。此名單外流後，邱毅上中國節目，公布台灣軍事部署，教導解放軍如何侵略台灣的影片更被挖出，讓不少網友傻眼。因為立場親中，15日邱毅隨即宣布退出不分區，這也讓邱毅上周的聲量有933421筆，衝進第5名。

首波不分區名單被認為離民意太遠，不少藍營青壯派議員包括羅智強、游淑慧更到國民黨中央黨部抗議，要求撤回名單。國民黨副主席郝龍斌在15日中常會前，也呼籲吳敦義要把自己從不分區名單中刪除，不過經過中常會的投票決議後，只有遞補邱毅的前陸委會副主委張顯耀被刷掉，吳敦義從第10名調整成第14名，謝龍介則從第11名退至第15名，但因婦女保障名額，實質為第16順位。至於吳斯懷、葉毓蘭和鄭麗文，依舊在安全名單內。不分區爭議讓吳敦義的聲量飆高有148337筆，更首度衝進政治人物聲量排行榜的前3名！


至於名單被往後調整的謝龍介，被外界認為是吳敦義的保護棒次，希望藉由韓粉衝高政黨票。謝龍介則在臉書po文感謝黨中央的重視，因為自己被排在讓國民黨在立法院席次實質過半的關鍵位置，但為了推動國民黨改革，1月11日選舉完就會正式宣布參選國民黨黨主席。上星期謝龍介有46698筆聲量，排名第9。

民進黨總統初選時，蔡英文和賴清德打得激烈。不過賴清德日前開啟出訪、輔選行程，被外界認為「蔡賴配」態勢底定。果然蔡英文就在17日宣布自己的副手人選，確實是賴清德。有媒體指出，是因總統府祕書長陳菊多次南下和賴清德溝通，才讓「蔡賴」和好。不過也有網友認為，蔡賴雖同框，兩人的臉卻相當尷尬，笑得很僵，意外引起話題。上周賴清德就有59058筆聲量，排名第7；蔡英文則以340497筆聲量，蟬聯第2名寶座。

確定參戰的親民黨主席宋楚瑜，則公布自己的副手，是有廣告之母之稱的前聯廣董事長余湘，發言人則由知名主持人于美人擔任。宋楚瑜上周有25464筆聲量，排名第8。

民進黨總統參選人蔡英文（右）宣布副手由行政院前院長賴清德出任。 圖／聯合報系資料...
民進黨總統參選人蔡英文（右）宣布副手由行政院前院長賴清德出任。 圖／聯合報系資料照片
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