25年前的「罷韓始祖」！網狂讚先知 「這梗鋪太久了」
2019-11-19 10:17聯合新聞網 綜合報導
罷韓也有始祖?!高雄市長韓國瑜上任不久卻宣布參選2020總統，引發高雄市民不滿，有公民團體為此發起罷韓活動。但這次罷韓並非首例，其實名列綠黨不分區立委第二位的高成炎，早在25年前就曾提案罷免時任立委的韓國瑜，還被稱為「罷韓祖師爺」。
近期各黨不分區立委名單成熱門討論話題，綠黨釋出的不分區立委名單，首位是美女醫師鄧惠文，之後依序是綠黨創黨召集人高成炎、桃園市議員王浩宇等5人。綠黨在臉書發文寫道，1994年時，綠黨創辦人、時任召集人的台大教授高成炎，就曾提案罷免立委韓國瑜。
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高成炎當時依選罷法規定對時任立委的韓國瑜提出罷免案，提案順利通過，韓國瑜送交的答辯書，竟然連一個字都沒有，雖然最後罷免案因「超高的投票率標準」而宣告失敗，但從此高成炎也成了「罷韓祖師爺」。
網友紛紛留言「超狂的！罷韓第一人」、「當年韓導還不是最後一任花天酒地就有人看出來，這根本是古代先知」，笑稱「這梗鋪了25年之久啊」。還有人翻出高成炎的昔日新聞報導，1997年曾經以綠黨創辦人身分，要求李登輝政府出兵收復香港，力讚綠黨「這廣告太屌了」留言幫拉政黨票。
由「公民割草行動」及「Wecare高雄」等團體於6月底發起的罷免高雄市長韓國瑜行動，至10月已收到30萬份連署書。依選罷法規定，未滿一年不得提罷免，最快12月26日後可提出罷免案，選委會查對時間為25日內，推估1月11日大選投票日前無法完成連署、答辯程序。另依中選會推算，罷免韓國瑜所需選務經費約8千萬至1億元，若再加上改選，經費約需2億元。
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