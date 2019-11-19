「不分區名單挫韓選情」朱喊團結吳說無私

國民黨主席吳敦義昨到雲林為黨籍立委參選人輔選，日前批評不分區名單的副主席郝龍斌、新北市前市長朱立倫也同場，但三人未同台；對不分區名單風波不斷，吳重申公正無私，朱則說名單影響選情，但盼能團結贏得勝選。

朱立倫昨受訪表示，不分區名單出爐後，韓國瑜總統選情受到重挫，各地區域立委也都受到影響 ，國民黨需要更努力、更加油。他希望大家不滿情緒沉澱幾天之後，還是要共同努力，團結在一起，不要有任何私欲跟自私想法。

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郝龍斌昨天表示，這次國民黨不分區名單，大家有非常多不同意見，國民黨有問題、要改革，「我們將來等到總統當選以後，再來從事國民黨改革。」

國民黨主席吳敦義（左）與呼籲吳退出不分區的副主席郝龍斌握手致意。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

對於郝、朱批評國民黨不分區立委名單，吳敦義表示，不分區名單是經過七人提名審查小組、中常會、中央委員投票決定才公布，一切都是公開，程序非常嚴謹。

吳敦義說，名單有優點、有缺點，不可能每個人都滿意，有些人會覺得自己位置應該更高點，也有人覺得名單怎麼沒有自己，但他沒辦法讓每個人都列入，只能依照公平程序，名單完全公正無私，相信會得到社會大眾肯定。

國民黨台南市黨部主委謝龍介不分區排名列在吳敦義後面，被形容是「肉票」，謝龍介昨表示，要不要接受不分區名單安排，今天會做決定；他說，這幾天已有很多庶民開始加入國民黨，大家要一起來幫助國民黨改造，他參選黨主席已是既定事實。

對於宣布參選黨主席引來「逼宮」說法，謝龍介表示，沒有逼宮的問題，因為國會過半是國民黨主要目標，吳敦義就要去當立法院長，依照規定不能兼黨主席。