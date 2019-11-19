親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
德國轉型正義

「不分區名單挫韓選情」朱喊團結吳說無私

2019-11-19 00:01聯合報 記者李京昇陳雅玲蔡維斌鄭惠仁修瑞瑩張世杰／連線報導

國民黨主席吳敦義昨到雲林為黨籍立委參選人輔選，日前批評不分區名單的副主席郝龍斌、新北市前市長朱立倫也同場，但三人未同台；對不分區名單風波不斷，吳重申公正無私，朱則說名單影響選情，但盼能團結贏得勝選。

朱立倫昨受訪表示，不分區名單出爐後，韓國瑜總統選情受到重挫，各地區域立委也都受到影響 ，國民黨需要更努力、更加油。他希望大家不滿情緒沉澱幾天之後，還是要共同努力，團結在一起，不要有任何私欲跟自私想法。

郝龍斌昨天表示，這次國民黨不分區名單，大家有非常多不同意見，國民黨有問題、要改革，「我們將來等到總統當選以後，再來從事國民黨改革。」

國民黨主席吳敦義（左）與呼籲吳退出不分區的副主席郝龍斌握手致意。圖／聯合報系資料...
國民黨主席吳敦義（左）與呼籲吳退出不分區的副主席郝龍斌握手致意。圖／聯合報系資料照片
分享

對於郝、朱批評國民黨不分區立委名單，吳敦義表示，不分區名單是經過七人提名審查小組、中常會、中央委員投票決定才公布，一切都是公開，程序非常嚴謹。

吳敦義說，名單有優點、有缺點，不可能每個人都滿意，有些人會覺得自己位置應該更高點，也有人覺得名單怎麼沒有自己，但他沒辦法讓每個人都列入，只能依照公平程序，名單完全公正無私，相信會得到社會大眾肯定。

國民黨台南市黨部主委謝龍介不分區排名列在吳敦義後面，被形容是「肉票」，謝龍介昨表示，要不要接受不分區名單安排，今天會做決定；他說，這幾天已有很多庶民開始加入國民黨，大家要一起來幫助國民黨改造，他參選黨主席已是既定事實。

對於宣布參選黨主席引來「逼宮」說法，謝龍介表示，沒有逼宮的問題，因為國會過半是國民黨主要目標，吳敦義就要去當立法院長，依照規定不能兼黨主席。

2020選舉國民黨吳敦義謝龍介朱立倫郝龍斌韓國瑜2020不分區立委2020立委選舉

相關新聞

桃竹苗立委登記 拚團結喊凍蒜

2019-11-19 00:12

棒球、紅短褲、蘿蔔裝… 參選登記奇招較勁

2019-11-18 23:57

台中兩個選區8搶1 彰化藍綠隔空互批

2019-11-18 23:51

黃定和退黨登記 宜蘭立委藍確定分裂

2019-11-18 23:44

台南…藍喊全壘打 嘉縣…綠打抗中牌

2019-11-18 23:36

北市立委登記首日 14人完成 藍白母雞拚場

2019-11-18 23:32

立委登記首日 高雄12人、屏東7人

2019-11-18 23:17

新北立委登記 首日26人完成

2019-11-18 23:09

陳水扁同情吳敦義 「只是撈個不分區一點也不過分」

2019-11-18 17:57

影／郭台銘開胖卡陪子弟兵登記 酸韓國瑜：這才叫真正庶民

2019-11-18 17:56

影／狂提「無私」暗示吳敦義自私？卓榮泰：不需要暗示

2019-11-18 17:04

不分區名單惹議 郝龍斌：等總統當選、再來國民黨改革

2019-11-18 16:59

再批國民黨不分區 民進黨要求吳斯懷、葉毓蘭退選

2019-11-18 16:32

雲林輔選同台郝龍斌、朱立倫 吳敦義：見面不尷尬

2019-11-18 16:25

影／五大金鋼陪同宋瑋莉登記 蔡適應21日有蔡總統陪同

2019-11-18 15:37

影／「誰都知道我是民進黨」 蘇震清登記屏東第二選區

2019-11-18 15:16

影／暖男牽勇媽市長 副議長陪登記 …嘉市立委泛藍大團結

2019-11-18 15:16

影／吳敦義稱不分區公平公正 柯文哲狂笑不語

2019-11-18 15:05

屏東立委選舉 蘇震清完成登記、鄭朝明領表

2019-11-18 14:57

影／上次因郝龍斌而退黨參選 楊石城盼韓粉支持國會政黨聯盟

2019-11-18 14:52

批綠營借題抨擊不分區名單 國民黨：勿消費香港

2019-11-18 14:45

雲林縣選情綠嗆贏？議長：別當我們都在睡覺！

2019-11-18 14:30

演出阻擋台灣失速列車行動劇 林佳瑋搶先登記拚時力1席

2019-11-18 14:29

影／登記參選竹市立委 卓榮泰陪同鄭宏輝有3大理由

2019-11-18 14:24

扁列不分區？ 綠喊話：不需賭這一把

2019-11-18 14:21

影／自認柯家軍…女王蜂黃玉芬將參選立委 認同郭台銘

2019-11-18 14:00

影／以無黨參選嘉市立委 台聯蔡永泉：未來不受政黨約束

2019-11-18 13:49

影／厲害了！鄭朝方發表「無聲政見」 獲滿堂采

2019-11-18 13:48

新竹縣立委登記 台灣基進黨拔頭籌

2019-11-18 13:29

國民黨公布楊瓊櫻和洪慈庸民調 洪慈庸批自high

2019-11-18 13:05

庶民簡明廉參選嘉縣山區立委 推自然療法改善健康

2019-11-18 13:04

影／台東平原立委廖國棟 完成登記尋求6連霸

2019-11-18 13:03

新光大公主任不分區立委？ 顧立雄：等成真再評論

2019-11-18 12:58

花蓮許願神搶頭香登記 立委鄭天財唱原民歌提振士氣

2019-11-18 12:53

競選廣告小心遭強拆 台北市這兩種形式屬違規

2019-11-18 12:52

羅文嘉轟有前科者選立委 張瀚天：羅擅長操作負面選舉

2019-11-18 12:42

一邊一國將訪扁邀不分區 民進黨喊話：扁要賭這把？

2019-11-18 12:39

首日火藥味十足 高雄市上午9人完成立委選舉登記

2019-11-18 12:37

國會改革 從舉辦「不分區立委辯論式政見發表會」開始

2019-11-18 12:36
看更多

熱門文章

為什麼柯文哲說小英一定贏？「這是時也運也命也！」

2019-11-18 08:58

不分區墊背當肉票引眾怒 謝龍介：吳主席昨晚來電了

2019-11-18 10:09

柯文哲東吳演講遭抵制 學生連署抗議虛假新政治

2019-11-18 17:27

抽到「皇帝牌正位」 命理專家：賴清德2020走大運

2019-11-18 10:13

最新民調／「國政配」緊追「英德配」 目前差距8%

2019-11-18 15:35

這才是庶民！郭台銘開車載李縉穎登記 柯志恩隨後到

2019-11-18 11:18

北市立委選情網路聲量十強出爐 吳怡農第二蔣萬安第三

2019-11-18 11:30

謝龍介：喚回支持者 差6、7個百分點韓國瑜就贏

2019-11-18 18:51

蔡英文高雄造勢演講 網友眼尖揪超大螢幕讀稿機

2019-11-18 14:04

韓國瑜酸造勢都在「等一個便當」 蔡英文：高雄也在等一個市長

2019-11-18 16:10

擔任宋楚瑜閣揆？郭台銘6個字回應

2019-11-18 12:28

黃暐瀚形容大選季後賽開打！ 網友：芒果乾好幾貨櫃還沒拆

2019-11-18 15:14

「英德配」沒驚喜！賴清德「撲克臉」與小英笑顏逐開成反比

2019-11-18 08:35

影／「誰都知道我是民進黨」 蘇震清登記屏東第二選區

2019-11-18 15:16

沈富雄最新預估：蔡英文贏韓國瑜160萬票 民進黨60席過半

2019-11-18 11:49

韓國瑜向隨扈道謝：沒有你們就沒有今天平安的我

2019-11-18 21:13

不分區名單惹議 郝龍斌：等總統當選、再來國民黨改革

2019-11-18 16:59

黃國昌點名「屏東周家」 屏議長周典論：我比他乾淨

2019-11-18 12:16

江啟臣選立委 胡志強：讓我「江胡配」選總統夢碎

2019-11-18 09:41

國民黨公布楊瓊櫻和洪慈庸民調 洪慈庸批自high

2019-11-18 13:05

陳水扁同情吳敦義 「只是撈個不分區一點也不過分」

2019-11-18 17:57

民調大幅落後 韓國瑜發言人：沸騰思變的民心才是真實

2019-11-18 10:18

再批國民黨不分區 民進黨要求吳斯懷、葉毓蘭退選

2019-11-18 16:32

韓國瑜不畏民調差蔡英文16百分點 酸蔡造勢是「等一個便當」

2019-11-18 12:05

蘇貞昌過度疲勞顏面神經失調 今起暫休假調養

2019-11-18 10:31

中共解放軍報惡炒轟六K臨玉山照 對台文攻再起

2019-11-18 10:39

國安局：已與韓國瑜護衛隊溝通 維安分工不衝突

2019-11-18 20:58

宋楚瑜登記參選奪頭香：用盡平生所學回饋台灣

2019-11-18 11:28

「蔡賴配」賴神笑僵？柯文哲虧：我猜小英也笑很僵

2019-11-18 12:00

影／郭台銘開胖卡陪子弟兵登記 酸韓國瑜：這才叫真正庶民

2019-11-18 17:56

蔡英文參拜艋舺青山宮 致詞被林郁方看板「包夾」

2019-11-18 12:47

影／「已有很多庶民入黨」 謝龍介：準備好選黨主席

2019-11-18 11:21

分進合擊！張善政：韓國瑜當庶民蔣經國 我當數位孫運璿

2019-11-18 18:32

王金山帶「300萬」行李箱參選立委 暗諷陳明文

2019-11-18 11:53

高雄立委選舉委登記首日 黃昭順不甩郭新政

2019-11-18 10:02

被韓國瑜逼問台獨立場 賴清德重申「台主」論

2019-11-18 21:24

雲林縣選情綠嗆贏？議長：別當我們都在睡覺！

2019-11-18 14:30

韓國瑜問蔡總統是否支持台獨 林俊憲：他搞不清楚狀況

2019-11-18 10:19

柯文哲指選舉進入垃圾時間 孫大千回嗆NBA門外漢

2019-11-18 14:11

影／韓國瑜登記後堅持徒步離開會場 場面混亂維安人員忙翻

2019-11-18 15:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top