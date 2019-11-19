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2020藍綠誰能過半？歷史數據看10個立委關鍵游移選區

2019-11-19 11:10DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計

image source:網路溫度計
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文／葛緯詩

2020大選除了韓國瑜與力求連任的總統蔡英文將正面對決，藍綠兩黨誰能搶下國會過半席次更是關鍵。根據目前民調，民進黨在這次的總統選情雖然較為樂觀，但去年2018年縣市首長選舉，卻從18席縣市首長丟失到僅剩6席，民眾對執政黨的滿意度拉警報，增添立委選情變數。


網路溫度計分析中選會自2008年實施單一選區兩票制以來，至2016年間總統、縣市長、立法委員的選舉結果，計算各立委選區的藍綠鐵票結構，藉此找出歷史上的游移選區，且這次選情再次陷入膠著的地方。2020立委選舉藍綠五五波，加上第三勢力崛起搶攻國會席次，誰能拿下越多這幾個選區，將成為國會過半的關鍵。


歷史數據看游移選區　桃園、新竹與外界印象有出入

鐵票結構指選區內歷屆選舉國民黨及民進黨的得票率變動情形，該政黨最低的得票率代表政黨死忠支持者比例（鐵票），當政黨面臨艱難選情時，這些選民仍然會支持該政黨提名的候選人。


歷屆選舉資料取自中選會選舉資料庫，以2008年實施單一選區兩票制以來之選舉結果，本分析應用資料包含2008年至2016年三屆總統選舉、2009年至2018年三屆縣市長選舉、2008年至2016年三屆立法委員選舉等，共計9次選舉資料評估各村里鐵票結構優勢程度，找出歷史上藍綠鐵票結構，差距10%以內的游移選區，且這次選情陷入膠著的關鍵選區。

image source:網路溫度計


萬美玲來勢洶洶　考驗鄭文燦施政滿意度

選情膠著的立委游移選區中，桃園上榜最多，新北、新竹也都分別名列其中，主要是桃園、新竹都經歷過藍綠執政的轉換，與過去外界認為桃園、新竹為藍營鐵票區的傳統觀念有出入，但基本盤差距實際上並不大，大致上呈現五五波。（延伸閱讀：數據解密22縣市藍綠基本盤版圖


桃園第四選區（桃園中路里等）由力拼連任的民進黨籍立委鄭寶清，對決以全市第一高票之姿當選的市議員萬美玲。萬美玲長年深耕基層，首度參選立委就被多人相當看好；鄭寶清則靠著鄭文燦的光環加持，但民眾對蔡英文執政滿意度的考驗，也勢必衝擊該區選舉結果，讓鐵票結構只有不到5%差距的桃園第四選區廝殺的更激烈。


另外鐵票結構綠營有優勢的桃園第二選區（大園、觀音等），民進黨面臨分裂危機，初選落敗的陳賴素美控告黃世杰，揚言不排除參選到底，雙方的嫌隙能否化解，成為該區選舉的觀察重點。


民眾黨加入攪局　陳根德捲土重來有機會

民進黨鄭運鵬挑戰連任，將再次對上捲土重來的陳根德。2016年民進黨碰上大逆風，鄭運鵬仍然在桃園市第一選區（蘆竹、龜山等）以約5千票擊敗陳根德，同時國民黨得票率跌到39.1%的歷史新低；從鐵票結構來看，民進黨有不到5%的些微優勢。


不過這次多了民眾黨陳泓維的加入，替戰局增添變數，加上過往陳根德以「陸戰」見長，鄭運鵬被認為「空戰」有優勢，近期陳根德致力耕耘網路社群，急起直追，顯見其力拼翻盤的決心。

image source:選戰溫度計（分析期間：2019年11月07日至2019年11月13日）


高學歷廝殺　頭號韓粉鄭正鈐對決同班同學

新竹市選舉區國民黨這次再徵召市議員鄭正鈐，民進黨則派出前市議員鄭宏輝參戰，兩人過去不只都是新竹高中第40屆同班同學，也都擁有高學歷、豐富的從政資歷，「雙鄭」藍綠對決備受矚目。民進黨在鐵票結構存在7.1%的優勢，但鄭宏輝不敢大意，為了這場選舉放棄市議員選舉，全心投入立委選戰，盡可能做足準備。


不過，這次時代力量高鈺婷的加入變成「三腳督」，且鄭正鈐歷經上次敗給柯建銘的洗禮後，近年來勤跑基層，多次與總統參選人韓國瑜一同站台，不只重新凝聚藍營團結力量，也被認為有極高的機會，收復國民黨多次在新竹市失去的立委席次。


10游移選區影響最後勝負　

2008年馬英九對上謝長廷、2016年朱立倫對決蔡英文，都曾翻轉對手鐵藍、鐵綠票倉。鐵票結構可以當作一個參考，表示基本盤弱勢的一方，需要額外爭取多少游移選票才能脫穎而出的指標。但在藍綠選情勢均力敵，如這次立委選舉外界評估藍綠五五波，這10個游移選區的選舉結果，成為藍綠誰能主宰立法院的關鍵。

2020選舉2020立委選舉

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