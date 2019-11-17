郭董打郭董？同區參選人「撞合照」

高市立委第一選區參選人羅鼎城競選看板上有他與郭台銘、柯文哲合照。 記者徐白櫻／攝影 分享 facebook

立委選戰白熱化，爭取國會第三勢力，鴻海集團創辦人郭台銘輔選動作頻頻，高雄市第一選區兩位參選人羅鼎城、黃綉晶同時標榜是「郭董推薦」，意外形成「郭台銘打郭台銘」的特殊現象。台北市長柯文哲的台灣民眾黨，也派出「學姐」黃瀞瑩到高雄輔選，爭取立委席次。

高市立委第一選區參選人黃綉晶與郭台銘合拍競選照片。 圖／取自黃綉晶臉書 分享 facebook

高雄第一選區立委參選人羅鼎城獲民眾黨提名，他近日在美濃區掛出他與柯文哲、郭台銘合影看板。同選區以無黨籍參選的黃綉晶也在臉書貼出與郭台銘在攝影棚拍攝的競選定裝照，羅、黃兩人都標榜郭董支持，讓第一選區出現「郭台銘打郭台銘」的特殊情形，引發鄉親熱議。

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羅鼎城說，民眾黨、柯P本來就是與郭董結盟，聯合造勢，他當然是獲郭台銘推薦；黃綉晶表示，的確獲郭董同意合照，希望爭取更多選民認同。

高市第一選區涵蓋14個行政區，面積是高雄8個選區中最大，其中客家票扮演關鍵角色。民進黨的美濃媳婦邱議瑩爭取三連霸，已率先成立競選總部；國民黨參選人王齡嬌昨成立美濃服務處，王穿上改良式客家藍衫凸顯客家關懷。民眾黨羅鼎城是美濃子弟，無黨的黃綉晶則是從美濃遷居六龜的客家人，競爭激烈。

另外，民眾黨的黃瀞瑩昨到高雄為敖博勝、李佳玲、莊貽量、羅鼎城輔選，並拍攝宣傳短片，中午在李佳玲競總和20多名年輕學子座談，下午搭捷運、騎單車訪鼓山、小港，晚上到瑞豐夜市拜票，吸引不少人合影。

「學姐」黃瀞瑩到苓雅區著名的關帝廟陪4人參拜，這也是高雄著名的月老廟，對媒體問是否祈求自己的姻緣，黃說不知道關帝廟是月老廟。她表示，民眾黨從北到南都有區域立委參選人，每個人都很辛苦拚戰，來高雄是幫大家加油打氣。