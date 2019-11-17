嘉縣山區／戰火激烈 陳明文、林國慶互槓

民進黨立委陳明文上午成立競選總部演說，批中共介入台灣選舉，指稱嘉義有某人的兒子在中國當政協要選立委。記者／陳玫伶攝影 分享 facebook

嘉義縣山區立委選戰激烈，民進黨立委陳明文昨天上午成立競選總部時說，嘉義某人要選立委，兒子在中國大陸當政協；影射無黨籍立委參選人林國慶，林得知後，反批陳明文挑起仇恨對立，要陳說清楚高鐵掉300萬元真相。

陳明文的總統、立委聯合競選總部成立大會昨天在民雄鄉舉辦，蔡英文總統前來助陣，前縣長張花冠、縣議長張明達和縣長翁章梁等人都到場支持，陳在演說中暗批林國慶，也是兩人在這次選戰首度正面交鋒。

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陳明文說，中共從未放棄侵略台灣野心，除了不放棄武力犯台，還會利用台灣民主選舉打擊台灣民主制度，中共在這次大選介入更嚴重，國民黨不分區立委名單，有邱毅、吳斯懷、葉毓蘭、張顯耀這些人，就是最佳證明。

他表示，嘉義就有某人要選立委，兒子在大陸當政協，很明顯可以知道，中共希望透過選舉，逼迫台灣接受一國兩制，讓台灣變成第二個香港。

嘉義縣山區立委參選人林國慶說，請對手陳明文將300萬說清楚。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 林國慶說，他兒子林智遠擔任的是為台商服務的「特邀性政治協商委員」，並非官職，大陸有200萬台商，政府不作為，無法幫助台商，他兒子為台商服務卻被扭曲。

他說，陸委會調查後也認定是特邀性政治協商委員，是台商推舉維護台商權益的代表，沒表決權只有建議權，且無給職，未違反兩岸人民關係條例。

他指出，相關單位很快啟動調查他兒子的案件，反觀陳明文300萬元案件，他告發後2個月，檢方至今未公布偵查結果。且上月全國民宿業聯誼會在嘉義縣舉行，演講者是他兒子，來聽講的政府官員豈不都成「中共同路人」？