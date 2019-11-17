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蔣萬安成立競總 大咖助陣拉攏韓粉

2019-11-17 18:32台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

立委蔣萬安17日成立競選總部，細數其擔任立委的政績，例如公司法的修正，以幫助年輕...
立委蔣萬安17日成立競選總部，細數其擔任立委的政績，例如公司法的修正，以幫助年輕人創業等。(Photo by 林祐任/台灣醒報)
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「近幾年經濟成長率都在保1保2！」立委蔣萬安17日成立競選總部，邀請藍營大咖馬英九、吳敦義等人到場助陣，其中馬吳皆痛批蔡政府經濟搞不好。蔣萬安細數其擔任立委的政績，例如公司法的修正有利青年創業。因蔣萬安過去曾批評韓粉，這次特例邀請挺韓大將謝龍介主持，似有意拉攏韓粉，擴大票源。

蔣萬安表示，在立委任內他專業問政的表現有目共睹，曾榮獲公督盟連7會期優秀立委的肯定。包括對公司法的修正，以幫助年輕人創業。在食安、酒駕和虐童等法案，他也提出適當的修正。蔣萬安強調，目前台灣面臨到青年低薪、人口老化、貧富差距拉大等問題，未來在立法院也會持續關注這些問題。

藍營大咖包括馬英九、吳敦義、朱立倫和張善政等人皆分別到場支持，其中不少人皆稱許蔣萬安曾在立法院以2小時的「冗長發言」，阻擋一例一休的修法。當時蔣萬安曾批評，一例一休造成勞工痛苦、雇主不滿以及消費者因物價上漲受害的三輸局面。

對於競選對手民進黨的吳怡農，張善政表示，吳怡農為前新潮流系大老吳乃仁的姪子，吳乃仁過去曾有台糖購地案、台苯酬庸等醜聞，因此不能選其姪子吳怡農，只能選蔣萬安。對於民眾黨的何景榮，張善政則沒有提及。

蔣萬安和韓國瑜關係也很微妙。蔣萬安過去曾稱「韓粉都比較不理性」，遭韓粉灌爆臉書，但這次不僅競選旗幟和韓國瑜同框，競選總部成立大會也邀請挺韓大將謝龍介主持，蔣還刻意秀了一段台語。謝龍介的高人氣在現場更展現無疑，因謝龍介在不分區中屬於安全名單邊緣，在場不少群眾高呼送謝龍介進立法院。

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