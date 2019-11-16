批不分區名單 柯文哲：藍與社會脫節 綠是派系決定

藍綠陷入「不分區之亂」，台北市長柯文哲昨天批評，國民黨名單又老又紅，民進黨名單就是派系決定的。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

藍綠陷入「不分區之亂」，台北市長柯文哲昨天批評，國民黨名單又老又紅，與社會有點脫節，民進黨名單不好意思說是分贓，就是派系決定的。至於民進黨台北市議員王世堅質疑柯密會財團，柯文哲則反嗆，蔡英文總統還不是把旺旺集團創辦人蔡衍明叫到官邸幾次。

行政院長蘇貞昌說，民進黨不分區名單雖不是一百分，但黨會虛心檢討。蔡總統說，對國家忠誠或對民主詮釋，若跟社會的感覺有落差或社會大眾有疑慮的話，國民黨還是要慎思。

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對新壽副總經理吳欣盈可能列入台灣民眾黨不分區立委，綠營質疑柯文哲與財團靠得太近。柯文哲說，王世堅質疑他跟財團吃飯，坦白講，他會參加老人共餐，如果大老闆聚餐請他去講話，也是滿正常的事，因為要服務小老百姓，大企業也需要市府幫忙，有錢沒錢都是市民，民進黨那種操作方式不應該。

柯文哲還說，有一次綠營質疑他跟蔡衍明吃飯，但蔡英文總統還不是把蔡衍明叫進官邸幾次，他不喜歡民進黨這種綠色恐怖，他沒有去拿人家的錢或給人家什麼特別好處，就公事公辦，他前天看三立，心想「拜託，你們搞出林楚茵，還有資格講人家什麼東西，太爛了」。

對於國民黨不分區名單，蔡英文總統昨說，這是國民黨的家務事，但她要提醒，對國家的忠誠或對民主的詮釋，跟社會的感覺有落差或社會大眾有疑慮的話，國民黨還是要慎思。桃園市長鄭文燦說，國民黨不分區名單一公布，很多人看了想吐血，國民黨名單距離主流民意很遙遠。