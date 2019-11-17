連勝文指名單糾結個人利益 林為洲批「逼韓粉含淚投票」

國民黨中央委員連勝文（左）與副主席郝龍斌（右），昨天都對吳敦義列入不分區名單提出批評。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

國民黨不分區名單確定，但韓陣營包括韓國瑜本人、謝龍介、張善政都有不同意見。國民黨立委柯志恩說，反送中延燒，大家都希望名單減少對岸跟國民黨的連結，這份名單顯然「無法替韓國瑜加分」；國民黨立委林為洲說，名單確實不盡理想，謝龍介排序在吳敦義之後就是要逼韓粉「含淚投票」，也可能影響國民黨整體選票，大家只能加倍努力。

中央委員連勝文昨天也在臉書發文指出，他非常支持謝龍介，無法理解為什麼以謝的戰鬥力，會被排在第十五名，而且「永遠在吳敦義後面一名」。國民黨不能夠自絕於年輕世代之外，更不能讓民眾覺得這個黨與其他台灣政黨一樣，都只是糾結於個人利益，卻忘了國民黨存在最重要的目的，是要為國家的未來而奮鬥。

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柯志恩表示，這份名單顯然沒有幫韓國瑜加到分，她在地方跑行程都能感受到。況且現在反送中事件持續延燒，大家都希望名單不要出現過去跟中國大陸關聯度比較高的人，減少對岸跟國民黨的連結；而謝龍介被壓後，也是重要原因。

林為洲表示，謝龍介不僅有戰力、也是韓陣營大將，韓很重視謝那一席，所以謝被排在吳敦義後面，還因為男女比例問題被擠到第十六名，當然讓韓粉有「含淚投票」的感覺。

「整體名單不盡理想。」林為洲說，吳敦義有他的難處，其實大家也可以理解，但從部分女性名單來看，其實比她們有戰力的人大有人在，包含林麗蟬等許多優秀的女性人選，而且這份名單很多人他沒聽過、也不認識，更不知道是怎麼被推薦來的。但現在名單已定，雖然怕影響到國民黨整體選票，也只能加倍努力了。

他還說，現在先不用去想立法院長，因為立委沒過半就什麼都沒有，國民黨能夠擔任立法院長的人很多，難道立委江啟臣不能選立法院長嗎？民進黨都有可能讓立法院副院長蔡其昌去扶正了，當院長不一定要有特定的資歷跟年齡。