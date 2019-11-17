新聞分析／郭董家門前這席 非爭不可

2019-11-17 00:17 聯合報 記者施鴻基 聯合報 記者 魏翊庭



鴻海創辦人郭台銘（右一）帶著「郭家軍」李縉穎（右二）在新北土城延吉市場拜票。記者施鴻基／攝影 分享 facebook

民進黨蔡英文總統、國民黨總統參選人韓國瑜及鴻海集團創辦人郭台銘昨天不約而同都在土城助選自家立委參選人，這裡是郭董發跡的本命地，頭號「郭家軍」李縉穎在新北第十選區（土城、三峽）參選立委，自家門口不但有不能輸的壓力，若能突破藍綠夾攻拿下這席，對郭董而言意義非凡，除可在立法院搶下灘頭堡，更是揮軍二○二四的試金石。

第十選區立委選情三腳督，戰況激烈，昨天更罕見出現蔡英文、韓國瑜及郭台銘三隻大母雞同時在土城現身的場面。李縉穎宣布參選一個半月，郭董已來輔選三次，並指定愛將劉宥彤督軍，可見對李寄予厚望。

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新北土城的開票結果常是全市的縮影，被拿來與台北市的天玉里相比，被冠上「新北章魚哥」封號。近三屆土城、三峽立委選舉，國民黨盧嘉辰拿下兩屆、民進黨吳琪銘正爭取首次連任。國民黨由盛轉衰，從第七屆大勝近兩萬七千票，到第八屆被拉近到剩下八千票，本屆倒輸三萬五千票，藍營在土城掌握力逐漸轉弱，部分已被綠營吸收，也給了第三勢力可乘之機。

李縉穎除「郭家軍」身分外，他原是柯文哲幕僚，也是郭柯合作指標之一，柯曾說該選區在台灣具歷史指標意義，是「台灣要不要擺脫藍綠意識形態爭鬥」的政治走向指標，李縉穎能否勝選，對郭台銘和柯文哲都具重要意義。

如今盧嘉辰是李縉穎土城後援會長，李嘉進是三峽後援會長，兩人出身正藍軍，有一定的影響力，又都是國民黨參選人林金結的「前老闆」（林曾在兩人立委辦公室任職），也給了國民黨相當大壓力。

不過，李縉穎要在藍綠對決的超級選區突圍，勢必有一番苦戰；土城之戰，也可視為測試藍綠以外第三勢力的指標戰役。