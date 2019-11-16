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藍「史上最難堪」不分區名單確定 韓：與民期待有落差

2019-11-16 23:57聯合報 記者王寓中劉宛琳鄭維真／連線報導

「雙吳」過關 張顯耀落馬

國民黨不分區立委提名名單，昨天在抗議和質疑聲浪中闖關，引發議論的「雙吳」吳敦義、吳斯懷皆獲中央委員同意通過，僅排序第十七名的陸委會前副主委張顯耀落馬。國民黨總統參選人韓國瑜昨天表示，國民黨不分區名單跟一般民眾的期待有落差，排序第十五名的台南市黨部主委謝龍介甚至揚言退出不分區名單。

國民黨不分區名單初版在十三日曝光，當時韓國瑜說，名單讓大家不是那麼滿意，主因年齡群偏高、吳敦義把自己放在安全名單；韓甚至表示，名單有些人他並不認識。

國民黨總統參選人韓國瑜表示，不分區名單跟民眾的期待有落差。 記者季相儒／攝影
國民黨總統參選人韓國瑜表示，不分區名單跟民眾的期待有落差。 記者季相儒／攝影
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韓三點回應：黨一定要改革

昨天不分區名單確定，韓國瑜提出三點回應：名單跟一般民眾的期待有落差，但國民黨未來一定要走向改革的道路，國民黨要大力栽培年輕人。韓仍呼籲支持者，全力支持國民黨的總統、立委參選人、政黨票。

國民黨台南市黨部主委謝龍介，坦言將思考退出不分區。 記者蘇健忠／攝影
國民黨台南市黨部主委謝龍介，坦言將思考退出不分區。 記者蘇健忠／攝影
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謝龍介揚言退出不分區

國民黨臨時中常會將吳敦義從原本排序第十名往後列為十四名，謝龍介也從原本十一名跟著調整到第十五名。謝龍介說，很多朋友建議他退出不分區，如果國會一定要靠韓粉才能過半，「讓他思考兩天」；無論未來當選與否，他在明年一月十一日將啟動參選黨主席，不讓民眾認為國民黨離基層太遠。

至於「韓家軍」是否對不分區名單反彈？韓辦發言人葉元之說，不分區名單的確紛紛擾擾，但大家都有一致目標，就是希望國民黨會更好，明年一起下架民進黨。

車、范不同意票超過同意票

國民黨昨天召開全體中央委員會議，對卅四席不分區立委名單行使同意權，場內外砲聲隆隆，投票結果僅張顯耀被否決；中常委范成連、救國團主任葛永光妻子車宜靜的不同意票都超過同意票，吳斯懷的同意票僅比不同意票多兩張，堪稱「史上最難堪」的不分區名單。

國民黨不分區立委名單確定。圖為黨主席吳敦義。 記者蘇健忠／攝影
國民黨不分區立委名單確定。圖為黨主席吳敦義。 記者蘇健忠／攝影
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前立委邱毅宣布退出不分區提名後，遺缺改由張顯耀遞補。投票結果，張顯耀獲一○六張不同意票、五十七張同意票，提名資格遭取消，成為首位被中全會否決的不分區被提名人。至於吳敦義雖然排序退到第十四名，但中央委員仍投下五十八張不同意票、一二七張同意票。

據指出，張顯耀並未積極拉票，連組發會在會前都聯絡不到他，更未出席昨天中全會投票前的政見發表。對此，張顯耀表示，可能因他是臨時補上，黨中央忘記通知他，他也不知道要來政見發表，將向黨中央申訴補救。

張顯耀出局後由誰遞補？國民黨文傳會主委程美華說，依據規定，遺缺將按順位依次遞補，最終由黨主席核定。

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