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嘉縣立委選舉／陳明文路口拜票 林國慶：逼出「300萬」

2019-11-17 00:04聯合報 記者魯永明／嘉義縣報導

嘉義縣民進黨立委陳明文站在路口，向鄉親揮手拜票。圖／取自陳明文臉書
嘉義縣民進黨立委陳明文站在路口，向鄉親揮手拜票。圖／取自陳明文臉書
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嘉義縣無黨籍立委參選人林國慶站在路口，向鄉親揮手拜票。圖／取自林國慶臉書
嘉義縣無黨籍立委參選人林國慶站在路口，向鄉親揮手拜票。圖／取自林國慶臉書
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嘉義縣山區立委選戰激烈，無黨籍立委參選人林國慶昨天在臉書貼文，附上民進黨立委陳明文站路口拜票截圖，譏諷說「我已經把300萬逼出來站路口拜票了，別懷疑你的眼睛，這是真的！有點委屈大委員了，對不起！」

陳明文競選團隊總幹事黃貞瑜反諷說，林國慶可能在外地太久了，不知道嘉義的狀況，跟鄉親互動、為嘉義打拚，這是陳明文委員每天都在做的事，歡迎大家關注阿文委員的臉書、line@，來了解嘉義大小事。

林國慶說「昨天早上5點po文出門到現在回到家，已經21小時了，大家知道我為什麼又黑又瘦了吧！」，他說，最近開始站路口與鄉親們問好拜票，他的對手不是一個人，而是盤根錯節吸取地方資源壯大自身的組織。奮戰是因為看不下去，為地方停滯的發展，與鄉親們遭遇的不公感到不捨！「我只是小人物，無力對抗組織運用抹黑與司法手段的迫害，敢於奮戰，是因為相信鄉親會與我站在一起」。

陳明文貼文說「早起慢跑，阿文今天更有活力的站路口跟大家問早，經過路口的鄉親都很熱情的跟阿文互動問好，阿文會繼續跟我們嘉義鄉親在一起作伙拚，讓我們2020台灣要贏！」。

2020選舉2020立委選舉

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