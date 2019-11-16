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排名15保吳？謝龍介：當選不分區 就選黨主席

2019-11-16 00:20聯合報 記者鄭維真／台南報導

國民黨台南市黨部主委謝龍介在國民黨不分區立委名單從十一名掉到十五名。 圖／聯合報...
國民黨台南市黨部主委謝龍介在國民黨不分區立委名單從十一名掉到十五名。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨昨召開臨時中常會調整不分區立委名單，韓國瑜推薦的人選、台南市黨部主委謝龍介排名從原本十一名的安全名單，掉到第十五名，黨務人士解讀，是為了要讓謝龍介成為吳敦義保護棒次，挾韓粉為國民黨不分區衝票。謝龍介昨晚受訪說，既然需要他來承擔，他絕不會迴避，如果他能順利當選不分區，將宣布參選國民黨主席。

謝龍介表示，國民黨總統參選人韓國瑜出來打拚，是要讓人民幸福，所以總統票要投給韓國瑜，立委要投給國民黨提名的人。謝還呼籲選民，即使對國民黨不滿，拿到不分區政黨選票時，可以先罵國民黨三聲，但票還是要投下去，不能讓韓國瑜在總統府孤單奮鬥，這樣庶民才能真正脫胎換骨。

謝龍介說，他排名十五，如果明年仍能順利過關進入立法院，國民黨在立法院席次就會過半。既然他需要來承擔這個重責大任，他絕對不會迴避，明年一月十一日如果他能順利進入立院，相信韓國瑜也一定當選總統，開票完，他就宣布參選國民黨主席。

謝龍介表示，即日開始他正式啟動輔選列車，全台灣走透透，目前有與他約時間輔選的國民黨提名人有廿多人，只要有需要，一通電話打來，在他時間可允許之下，他就會去輔選。

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