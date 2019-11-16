排名15保吳？謝龍介：當選不分區 就選黨主席
2019-11-16 00:20
聯合報 記者鄭維真
／台南報導
國民黨昨召開臨時中常會調整不分區立委名單，韓國瑜推薦的人選、台南市黨部主委謝龍介排名從原本十一名的安全名單，掉到第十五名，黨務人士解讀，是為了要讓謝龍介成為吳敦義保護棒次，挾韓粉為國民黨不分區衝票。謝龍介昨晚受訪說，既然需要他來承擔，他絕不會迴避，如果他能順利當選不分區，將宣布參選國民黨主席。
謝龍介表示，國民黨總統參選人韓國瑜出來打拚，是要讓人民幸福，所以總統票要投給韓國瑜，立委要投給國民黨提名的人。謝還呼籲選民，即使對國民黨不滿，拿到不分區政黨選票時，可以先罵國民黨三聲，但票還是要投下去，不能讓韓國瑜在總統府孤單奮鬥，這樣庶民才能真正脫胎換骨。
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謝龍介說，他排名十五，如果明年仍能順利過關進入立法院，國民黨在立法院席次就會過半。既然他需要來承擔這個重責大任，他絕對不會迴避，明年一月十一日如果他能順利進入立院，相信韓國瑜也一定當選總統，開票完，他就宣布參選國民黨主席。
謝龍介表示，即日開始他正式啟動輔選列車，全台灣走透透，目前有與他約時間輔選的國民黨提名人有廿多人，只要有需要，一通電話打來，在他時間可允許之下，他就會去輔選。
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