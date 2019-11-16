藍不分區怒火延燒…吳敦義退至14名 中委今攻防
2019-11-16 00:06
聯合報 記者王寓中
／台北報導
國民黨不分區立委名單一調再調，昨天召開臨時中常會通過最新版名單，引發爭議的黨主席吳敦義排序退到安全邊緣第十四名、前立委邱毅自行宣布退出，但最終要經過今天的中央委員會過半數同意才算定案。
至於其他爭議名單，立院黨團總召曾銘宗取代警大前教授葉毓蘭改列第一名；退將吳斯懷是否更換，角力到最後一刻仍保留；取代邱毅的陸委會前副主委張顯耀列第十七，也恐再生爭議。
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謝龍介掉到吳之後的第15名
不分區名單重調後，前總統馬英九系統的總統府前發言人陳以信進入第十名，但總統參選人韓國瑜力薦的台南市議員謝龍介掉到吳敦義之後的第十五名。
國民黨不分區提名引發黨內大亂鬥，最後連系、郝系、朱系、洪系人馬都遭排擠，卅四席調整後的名單，今將送中央委員會議，由二百十七位中央委員行使同意權。不分區爭議能否落幕仍待觀察；今日中央委員會前，名單不會再更動。
派系傳串連翻案 吳「固票」
中央委員會議召開前，一度傳出連系、郝系、洪系中央委員串連要拉下吳敦義，但因不同意票要過半才能否決名單，吳敦義昨晚更一一致電中央委員「固票」，翻案難度極高，成為今天攻防焦點。
遭點名「爭議名單」有八人
遭中央委員點名的「爭議名單」有八人，分別是：葉毓蘭、吳斯懷、鄭麗文、陳以信、車宜靜、張顯耀、牛春茹、范成連。
臨時中常會調整不分區重點名單，包括葉毓蘭、吳斯懷、邱毅，再加上牛春茹、史雪燕，都與外界質疑的「親中」有關。但在臨時中常會召開前，邱毅昨已先發表聲明退出不分區名單。其他被點名的車宜靜、李玉嬋，排序則調整到安全名單以外。
名單調整後，普大應用材料股份有限公司執行董事吳怡玎、陳以信及中常委李德維都進到前十二名，世界台灣商會聯合總會名譽總會長溫玉霞則排十三，盼扭轉「老人名單」批評。
國民黨發言人歐陽龍表示，不分區立委名單微調是呼應民意，包括邱毅自行退出，吳敦義退到安全名單邊緣；吳敦義列入不分區名單，就是希望將來能角逐立法院長，輔助韓國瑜，並幫民眾爭取更多福祉。
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