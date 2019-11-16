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蔡看不分區名單 綠「不滿意可接受」 藍「社會有所不安」

2019-11-16 00:38聯合報 記者鄭維真楊濡嘉江國豪／連線報導

蔡英文總統（前排左）昨到台南明直宮參拜，拜託選民讓民進黨繼續執政。 記者劉學聖／...
蔡英文總統（前排左）昨到台南明直宮參拜，拜託選民讓民進黨繼續執政。 記者劉學聖／攝影
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藍綠近日陷入「不分區之亂」，但蔡英文總統評價大不同。對於民進黨不分區名單，蔡英文說，不滿意但可以接受；至於國民黨名單，她說，不僅國民黨內部有爭議，社會也有所不安。不過，前總統陳水扁直指，民進黨不分區名單，是一分集選舉提名大成的名單；蔡重用昔日不和的長官或政治對手，或許是展現領導力的表現。

民進黨透過交換立委蘇震清、莊瑞雄選區，化解不分區提名的「屏東之亂」，地方仍然餘波蕩漾。黨內初選敗給莊瑞雄的民進黨前立委鄭朝明說，現在選的不是當初對手，令他情何以堪，他不排除參選可能；無黨籍黃昭展也評估參選可能。

民進黨不分區立委名單引發派系紛爭，前晚蔡英文總統在官邸出手協調後，終於敲定最終名單，行政院前院長游錫堃被排入第七名安全名單，內定角逐國會龍頭。蔡英文表示，黨中央會考慮將黨內資深的人放進名單，但最後決定立法院長人選的還是立院黨團。

媒體詢問，協調過程是否有人捶桌子？蔡英文說，絕對沒有，過程滿平和。她過去擔任民進黨主席時，黨內有不同意見都會大小聲，意見不同就設法讓彼此想法拉近，至少「不滿意但可以接受」；政黨內部有不同意見時，可以坐下來好好談，談完後就團結在一起，這是民進黨滿好的民主傳統，民進黨已經整隊完畢，要一起往前走。

對於反年改團體「八百壯士」副指揮官吳斯懷排入國民黨不分區立委安全名單，引發爭議。蔡英文說，國民黨這張名單不只引發內部意見爭執、對立，社會大眾也有一定程度的憂心。

陳水扁指出，民進黨不分區名單出爐，有派系角力、政敵言和、小黨收編，更有接班布局。大家都看到蔡總統為了連任的「變」，先任用過去嚴重不和的老長官蘇貞昌回鍋組閣；當年蔡英文不願續任游錫堃內閣的陸委會主委，如今邀游出任不分區，並內定下任立法院長。蔡英文先後重用昔日不和的長官或政治對手，或許就是她逐漸展現領導力的自信表現。

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