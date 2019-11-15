台灣區後援會惹議 黃柏霖：簡稱被作文章

2019-11-15 14:53 中央社 高雄15日電



轉戰立委的國民黨高市議員黃柏霖上週成立聯合競選後援會，現場掛出「台灣區旅高同鄉理事長後援會」惹議，黃柏霖今天表示，台灣區是各縣市的簡稱，很遺憾被有心人作文章。

黃柏霖9日在三民區成立「韓國瑜總統及黃柏霖科丁立委聯合競選後援會」，黃柏霖臉書貼出許多照片，現場高掛「台灣區旅高同鄉理事長後援會」「高雄市競選總部總顧問團」等布條，照片經臉書分享引起議論，有網友留言批評「自我矮化」「可憐可悲，死後怎麼見二蔣」等。

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黃柏霖對此表示，台灣各縣市旅高同鄉會理事長聯誼會已成立20多年，上週自發性為他成立後援會，工作人員將「台灣各縣市」簡稱為「台灣區」惹議，後援會後來覺得不妥，已將布條上「台灣區」改為「台灣」。

黃柏霖認為，該聯誼會長期挺他，工作人員在成立大會現場布條使用「台灣區」簡稱，卻被有心人大作文章，選舉不該這樣太注意「細節」。