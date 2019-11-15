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新聞眼／藍綠「派系共喬」醜態百出

2019-11-15 00:38聯合報 本報記者林河名

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下屆立委選舉登記在即，藍綠兩大黨都引爆「不分區之亂」。民進黨歷經「蘇游大戰」，派系幾度協商，蔡英文總統親自出馬，昨晚終於敲定名單；國民黨名單前天一出，有人靜坐，有人跳海，今天臨時中常會將作最後定奪。為了搶進國會，不分區名單「大喬特喬」，醜態百出，還巴望選民用政黨票力挺？

民進黨不分區立委提名一波三折。昨天在外界等待名單過程中，民進黨自家立委段宜康一度在臉書猛酸：「就算是選教宗，也該有個結果了吧！民進黨中央黨部的煙囪，什麼時候才會冒白煙？」短短貼文，既發抒無奈，也為民進黨「喬」不分區名單留下歷史見證。

經過這番「調整」之後，名單或許比較「像樣」。但「派系共喬」的畫面，已經深植人心。這份名單好壞，社會自有公評，但民進黨長期推動「黨政軍退出媒體」，媒體大亨卻在黨內「自成一派」，早已引人詬病，逢到黨內權力核心改組，乃至這次不分區立委提名，都還可確保「席次」分配，甚至大剌剌指定自己員工當不分區立委，堂堂民進黨一點抵抗能力都沒有，更未見黨內自清自省，還有什麼立場批評「媒體壟斷」、「政媒介入」呢？

民進黨調整不分區排名，固然想以「較不爭議」名單爭取選民支持，但「內行看門道」，夾處在婦女、弱勢及專業人士的「安全名單」裡，各派系都已各取所需。

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