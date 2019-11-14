藍不分區爭議多 考量吳人馬派系
各黨不分區立委名單公佈，國民黨引發最大反彈，包括函電抗議、靜坐抗議，逼使黨主席吳敦義不得不改弦更張。學者曲兆祥分析指出，主席吳敦義未做好黨內協調，「先公佈再吵架」的作法與民進黨正好相反。學者劉兆隆則說，看得出來國民黨想換血，但沒有青壯年人選是個大問題。
吳為自己撥算盤
曲兆祥表示，政界內行人一看就知道此份名單「吳敦義色彩濃烈」，因為很明顯地都是偏向吳系的人馬出線，例如必選一席的軍系，數位人選中由偏吳的吳斯懷出線，前立委翁重鈞即使是策略性培養選縣長地方首長，也屬於吳系色彩。
至於吳敦義提出這份名單的策略考量為何？曲兆祥認為，從吳14日上午說出口的「以我的資歷，我選總統有過分嗎？」可看出「吳是在為自己考量」。也就是羅智強等黨內青壯派指責的「吳為自己撥算盤撥得太多了。」
公佈後才協調
曲兆祥不看好這份名單，因為有些人選都是正負面印象並存，比方說，邱毅的國會戰力極強、但爭議也是極大；吳斯懷的相關爭議也很大。曲說：「整份名單真的找不出亮點，因為名單中許多爭議人物的負面形象遠勝於正面。」
針對名單提出後的隔天，朱立倫建議「黨中央應說明整體戰略思維」，曲兆祥說，可見吳敦義「黨內協調工作」嚴重不足，與韓國瑜常犯的毛病「事先不與人協調」一般。才會導致黨內發生「先公佈後吵」的情況，相較而言，民進黨都是「吵完了再公佈」。為此吳必須加開臨時中常會，不是更難看嗎？
劉：想換血但年齡大
彰師大公事系副教授劉兆隆則評論，這份名單的優點為，已盡可能地兼顧了「派系與專業背景」，例如軍系、警系、農田水利會、學界與黨務等，但其中有些明顯的個別爭議，如葉毓蘭對於香港的發言稱是「動亂」、吳斯懷過往參與大陸會議等，對部分年輕人來說觀感不佳，整體而言能否拉抬國民黨選情，還很難說。
「看得出來國民黨想換血，但年齡卻偏大！」劉兆隆指出，「15名安全名單內沒有年輕人（陳以信排第16）與新移民人選（新住民牛春茹排第21）。」
施：未見新住民代表
台灣戰略學會研究員蘇紫雲受訪時提出，此名單散發濃厚「保守」氛圍且「太過著重在特定兩岸立場。」東華大學民族學教授施正鋒則說，國民黨家大業大，「社會弱勢」較難排進名單，所以未見「新住民與外配」代表。施正鋒也評論，相較而於國民黨的老人名單，民進黨名單則是小英想以「野百合世代」（范雲、卓榮泰等）取代老一輩的「新潮流」。
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