親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
宋楚瑜五度參選
政治
軍事
綜合
德國轉型正義

民眾黨取消公布不分區立委記者會 疑與賴香伶有關

習近平：止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務

藍不分區爭議多 考量吳人馬派系

2019-11-14 21:09台灣醒報 記者張元融╱台北報導

各黨不分區立委名單公佈，國民黨引發最大反彈，包括函電抗議、靜坐抗議，逼使黨主席吳敦義不得不改弦更張。學者曲兆祥分析指出，主席吳敦義未做好黨內協調，「先公佈再吵架」的作法與民進黨正好相反。學者劉兆隆則說，看得出來國民黨想換血，但沒有青壯年人選是個大問題。

吳為自己撥算盤

曲兆祥表示，政界內行人一看就知道此份名單「吳敦義色彩濃烈」，因為很明顯地都是偏向吳系的人馬出線，例如必選一席的軍系，數位人選中由偏吳的吳斯懷出線，前立委翁重鈞即使是策略性培養選縣長地方首長，也屬於吳系色彩。

至於吳敦義提出這份名單的策略考量為何？曲兆祥認為，從吳14日上午說出口的「以我的資歷，我選總統有過分嗎？」可看出「吳是在為自己考量」。也就是羅智強等黨內青壯派指責的「吳為自己撥算盤撥得太多了。」

公佈後才協調

曲兆祥不看好這份名單，因為有些人選都是正負面印象並存，比方說，邱毅的國會戰力極強、但爭議也是極大；吳斯懷的相關爭議也很大。曲說：「整份名單真的找不出亮點，因為名單中許多爭議人物的負面形象遠勝於正面。」

針對名單提出後的隔天，朱立倫建議「黨中央應說明整體戰略思維」，曲兆祥說，可見吳敦義「黨內協調工作」嚴重不足，與韓國瑜常犯的毛病「事先不與人協調」一般。才會導致黨內發生「先公佈後吵」的情況，相較而言，民進黨都是「吵完了再公佈」。為此吳必須加開臨時中常會，不是更難看嗎？

劉：想換血但年齡大

彰師大公事系副教授劉兆隆則評論，這份名單的優點為，已盡可能地兼顧了「派系與專業背景」，例如軍系、警系、農田水利會、學界與黨務等，但其中有些明顯的個別爭議，如葉毓蘭對於香港的發言稱是「動亂」、吳斯懷過往參與大陸會議等，對部分年輕人來說觀感不佳，整體而言能否拉抬國民黨選情，還很難說。

「看得出來國民黨想換血，但年齡卻偏大！」劉兆隆指出，「15名安全名單內沒有年輕人（陳以信排第16）與新移民人選（新住民牛春茹排第21）。」

施：未見新住民代表

台灣戰略學會研究員蘇紫雲受訪時提出，此名單散發濃厚「保守」氛圍且「太過著重在特定兩岸立場。」東華大學民族學教授施正鋒則說，國民黨家大業大，「社會弱勢」較難排進名單，所以未見「新住民與外配」代表。施正鋒也評論，相較而於國民黨的老人名單，民進黨名單則是小英想以「野百合世代」（范雲、卓榮泰等）取代老一輩的「新潮流」。

【更多精采內容，詳見

2020選舉2020不分區立委國民黨吳敦義

相關新聞

民眾黨取消公布不分區立委記者會 疑與賴香伶有關

2019-11-14 22:26

民進黨不分區名單出爐 段宜康：最委屈的是蘇貞昌

2019-11-14 21:30

民進黨中執會通過不分區立委完整名單

2019-11-14 20:43

蔡正元：誰是梁夫人？ 反對政治家族同時佔有政治職位

2019-11-14 22:17

民眾黨明公布不分區名單 晚間突然發布取消

2019-11-14 22:16

列民進黨不分區第三 范雲：為主權派在國會過半努力

2019-11-14 22:12

中執會通過不分區名單 卓榮泰：民進黨不斷追求進步

2019-11-14 22:11

范雲列民進黨不分區名單 社民黨：民進黨主動邀請

2019-11-14 21:50

不分區名單擬調 現任林麗蟬、童惠珍被點名是遺珠

2019-11-14 21:46

無法被徵召 蘇震清將「報備參選」屏南立委

2019-11-14 21:29

蔡英文北市造勢大談政績 台灣經濟成長四小龍第一

2019-11-14 21:22

民進黨不分區名單協調成功 中執會無異議通過

2019-11-14 21:21

莊瑞雄不分區排名往前點頭了 藍營對手批如官場現形記

2019-11-14 21:20

名列第10 莊瑞雄：接受進入不分區

2019-11-14 20:45

國民黨軍系不分區立委提名異動？有資格遞補其實只有他

2019-11-14 20:44

莊瑞雄首表態願去不分區 不關服務處為屏東保一席

2019-11-14 20:11

國民黨不分區再改 吳敦義是否退出拔河、邱毅進退拉据

2019-11-14 19:48

民進黨不分區立委最新的安全名單出爐 吳玉琴改列第一

2019-11-14 19:47

列一邊一國不分區 扁：問中監法務部中選會是找錯對象

2019-11-14 18:49

傳被拔不分區 邱毅：見識到民進黨抹黑抹紅功力

2019-11-14 18:41

楊瓊瓔帶職參選 綠議員質疑違中立

2019-11-14 18:28

影／明開臨時中常會！吳敦義：會把自己不分區名次下調

2019-11-14 18:09

民眾、綠黨不分區 推賴香伶、鄧惠文

2019-11-14 18:07

綠營不分區沒有她 尤美女「畢業」感言：八年過很充實

2019-11-14 17:58

王定宇衝選票 明後兩天蔡英文蘇貞昌接力助陣

2019-11-14 17:49

國民黨駁：吳敦義退十四、換吳斯懷、邱毅是子虛烏有

2019-11-14 17:43

國民黨徵召出任不分區立委？昔國軍最強發言人回應了

2019-11-14 17:10

影／邱毅列藍不分區第8名 柯P驚訝結巴：邱邱~邱毅

2019-11-14 17:06

蔣萬安挺港遭網友勸退黨 徐巧芯：恐劣幣驅逐良幣

2019-11-14 17:03

洪簡廷卉陷3大爭議竟列首位 黨政人士：檢驗標準應一致

2019-11-14 16:56

被抹紅中共同路人 葉毓蘭：我在維護中華民國主權

2019-11-14 16:52

台灣基進不分區第一名成令方 黨主席陳奕齊排第二

2019-11-14 16:50

獨／黨部電話被打爆 挺吳主委也籲吳敦義辭退不分區

2019-11-14 16:45

影／國民黨不分區之亂 吳敦義證實明臨時中常會調順序

2019-11-14 16:42

影／不滿不分區名單 藍營民代靜坐、跳海諫黨亡羊補牢

2019-11-14 16:40

傳吳敦義讓步 邱毅、吳斯懷遭剔除不分區

2019-11-14 16:36

藍不分區被酸老人名單 鄭文燦虧：只看到1個比我年輕

2019-11-14 16:36

影／不分區名單被譙翻 桃議員罵「統派借國民黨的殼上市」

2019-11-14 16:01

藍不分區風暴！朱立倫：任何政治領袖都不能失信年輕人

2019-11-14 16:01
看更多

熱門文章

韓國瑜被轟後面對面謝震武 自爆出年輕人「厭韓」原因

2019-11-14 11:32

吳敦義與羅智強等對話：以我資歷選總統過分嗎？

2019-11-14 10:26

藍不分區名單爛爆？明明有更棒人選 還曾閃瞎民進黨…

2019-11-14 08:00

氣吳敦義只想自保 趙少康：百年後怎對得起蔣經國？

2019-11-14 00:24

影／韓國瑜談重啟核四 侯友宜：核廢料放哪？別把我當蘇揆

2019-11-14 16:18

拒絕黃國昌改披綠黨戰袍 鄧惠文深夜洩心聲

2019-11-14 03:22

邱毅橫空出世！李正皓：別小看吳敦義的政治智慧

2019-11-14 14:32

國民黨不分區名單再生變 明開臨時中常會討論

2019-11-14 12:50

國民黨明召開臨時中常會 吳敦義證實：會往後調整自己名次

2019-11-14 14:18

民進黨不分區立委最新的安全名單出爐 吳玉琴改列第一

2019-11-14 19:47

傳吳敦義讓步 邱毅、吳斯懷遭剔除不分區

2019-11-14 16:36

莊瑞雄列不分區 屏東黨部錯愕：今晚還為莊輔選

2019-11-13 22:43

李佳芬論文被批 孫大千：這麼有空怎不研究小英論文？

2019-11-14 08:44

「學姐」黃瀞瑩新男友 首度發聲明：衝著我一個人就好

2019-11-14 12:12

怒轟不分區名單太爛 支持者灌爆吳敦義臉書

2019-11-14 01:25

獨／韓國瑜國防政策聚焦「預防戰爭」 軍校推雙語教學

2019-11-14 02:54

【即時短評】大咖都在算計不分區 這些大人有多噁心

2019-11-14 12:18

蔣萬安挺香港學生 網友嗆問支不支持葉毓蘭、吳斯懷

2019-11-14 09:06

蔡正元：民進黨不分區的閨蜜與政客的老婆

2019-11-14 04:03

藍不分區立委名單遭轟 謝龍介：民進黨回鍋肉比我們多

2019-11-14 12:08

公布不分區名單前痛哭 韓國瑜：吳敦義內心背很多委屈

2019-11-14 02:55

李佳芬論文遭質疑 指導教授上火線回應

2019-11-14 11:02

民眾黨不分區出爐 賴香伶打頭陣 蔡壁如排第五

2019-11-13 23:13

未在不分區安全名單 葉宜津深夜發文「很抱歉」

2019-11-14 07:34

吳斯懷反擊「紅統說」：在大陸八提中華民國

2019-11-14 10:23

國民黨駁：吳敦義退十四、換吳斯懷、邱毅是子虛烏有

2019-11-14 17:43

張善政：吳敦義放不分區15名最漂亮 但現在沒展現氣度

2019-11-14 07:59

未列國民黨不分區立委名單 呂學樟：黨中央對我不公

2019-11-13 23:23

影／不滿國民黨不分區是「老人名單」 蔡育輝跳海見血

2019-11-14 11:26

張善政質疑蔡總統潛艦國造：拿國外設計圖打造船殼

2019-11-14 12:17

國民黨徵召出任不分區立委？昔國軍最強發言人回應了

2019-11-14 17:10

國民黨不分區名單惹議 南投縣長林明溱：黨員不該沉默

2019-11-14 12:04

一夜靜坐喚不回不分區名單？ 羅智強：改街頭演講

2019-11-14 08:50

洪簡廷卉陷3大爭議竟列首位 黨政人士：檢驗標準應一致

2019-11-14 16:56

不分區名單之亂 朱立倫：國民黨不能離年輕人這麼遠

2019-11-14 11:39

趙少康怒批吳敦義 蔡正元：跟蘇貞昌罵游錫堃一模一樣

2019-11-14 12:07

藍不分區立委成報恩名單？洪秀柱：盼吳敦義審慎評估

2019-11-13 23:50

【內幕】民進黨不分區「卡游」 實則上演閣揆卡位戰

2019-11-14 12:47

邱毅入列不分區第一砲？ 轟陳致中、蔡英文買房炒地皮

2019-11-14 10:52

立委轟港城大校長郭位神隱 指中研院士應有除名標準

2019-11-14 10:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top