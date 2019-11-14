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民眾、綠黨不分區 推賴香伶、鄧惠文

2019-11-14 18:07台灣醒報 記者張元融╱台北報導

隨著3大黨都釋出不分區名單後，台灣民眾黨與綠黨也跟進。民眾黨由賴香伶位列第1，蔡壁如出乎意料排在第5（安全名單外）。對此，主席柯文哲14日受訪說，打仗一定要破釜沈舟，不可自行限縮。同日，綠黨也召開記者會，推出精神科醫師鄧惠文，列不分區。

柯：與郭續合作

針對「未將心腹蔡壁如列入安全名單（第4名）內」，柯文哲受訪說，打仗不可自行限縮，要有勇氣征戰天下，破釜沈舟。蔡壁如本人也在黨內會議中親自喊話，自己列第5「沒問題」，因為民眾黨要力拚6席。

由於郭台銘另外兩位幕僚蔡沁瑜、劉宥彤將加入親民黨不分區，並喊出政黨票投親民黨，使民眾黨安全席次下修至4席。柯文哲回應：「郭台銘是生意人，通常我們答應人家就照做，後面有出現什麼新的變化就算了。」指自己是守信用的人，正直誠信是原則，既然與郭談定合作了，就要咬緊牙關撐過去。

雖然還要過兩日才會正式舉辦記者會公佈，民眾黨的不分區名單前8名已大致抵定：由有「全台唯一勞動局長」之稱的北市勞動局長賴香伶打頭陣；中山大學科院長張其祿第2；郭台銘幕僚高虹安第3；台商邱臣遠第4；市府顧問蔡壁如排第5；其後為建築師楊博宇、台灣公益團體自律聯盟秘書長陳琬惠及「獨掌青農」詹翔欽。

綠黨主打鄧惠文

綠黨不分區名單共5名，依序為：精神科醫師鄧惠文、綠黨創黨召集人高成炎、桃園市議員王浩宇、律師李菁琪與台灣農業讚創辦人張佑輔。其中，綠黨與時代力量在差不多時間接觸鄧惠文，黃國昌上週四也與她一同直播，外傳時力原訂將她列為不分區首位，但鄧惠文最終婉拒時力，選擇加入綠黨。

「有信心當選2席，支持蔡總統連任！」綠黨於14日召開記者會介紹「第三勢力台派政黨中最具進步價值的名單」：女性節目《今晚好好說》主持人鄧惠文本有臨床醫學專業，並關注性別與托育議題、高成炎持續關心「能源轉型」、王浩宇是綠黨的中堅力量、李菁琪是「為環境案件義務辯護的人權律師」，而張佑輔致力於「有機農業」

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