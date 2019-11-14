被抹紅中共同路人 葉毓蘭：我在維護中華民國主權

2019-11-14 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／台北報導



國民黨提名不分區第一名葉毓蘭。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

被列為國民黨不分區立委第一名的警大前教授葉毓蘭今在臉書表示，近日突然來了許多蒙面人，在臉書對她進行抹黑抹紅，還說她是中共的同路人，她也對此一一駁斥。

針對台師大教授范世平指，葉毓蘭過去曾支持「送中條例」，也曾反對香港歌手何韻詩來台。葉毓蘭今強調，做為大學老師，最低的標準是要有證據說話。她從來沒有支持過送中條例，因為從來就沒有一個條例叫做「送中條例」，她支持的是各國加強司法協助、執法合作及擴大引渡範圍等方式，共同合作打擊跨國犯罪，還被害人一個公道。

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葉毓蘭指出，她曾在臉書表示，陳同佳案就像撞死送報孝子的印度裔英國人林克穎不能回台服刑，不過是觸動許多人心中的痛。在伸張正義不應有國界的理想下，香港政府的修正現行「逃犯條例」確有其需要，但也希望中國大陸應該在獨立審判、司法程序正義、人權保障上要多做努力，消弭外界的疑慮，希望香港的反送中早日和平落幕。

至於何韻詩，葉毓蘭說，她也從來沒有反對她來台。只是就法論法，何韻詩以免簽入台，只能觀光，不能參加政治活動，所以她在臉書上說，何韻詩拿的是加拿大護照，觀光簽證來台，絶對不能從事與觀光無關之活動，全世界的國家都是一樣。類此情形，在美國、加拿大、英國、歐洲等，若以觀光入境後竟然從事政治活動是絶對不允許的，那涉及對當事國的簽證挑戰，一經發現立即移送法辦並驅逐出境。

葉毓蘭抨擊，我們的內政部長、行政院長竟然為何女護航，真的是毫無國家主權的認知，讓國際看笑話，何女要來台遊行、接受政治性的訪問，在辦理簽證時就應該述明，甚至應該由民進黨出具邀請函，再由何女向駐加館處申請，核准後才能來台。

她認為，司法管轄權、外國人入出境的准駁，都是國家主權的表現。「我在維護中華民國的主權，師大的范世平教授，您知道你在說什麼嗎？」