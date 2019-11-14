楊瓊瓔帶職參選 綠議員質疑違中立

2019-11-14 18:28 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



「如何維持行政中立？」台中市議會14日進行業務質詢時，民進黨議員周永鴻、林德宇等人一再逼問楊瓊瓔，在跑學校及各區行程時，到底是副市長身分或立委候選人身分？楊瓊瓔則答覆，她將政務責任完成後，會以「高標準」要求自己。

曾任林佳龍時代民政局長的周永鴻首先發難，既然楊瓊瓔已接受徵召，應該辭職或請假去參選。否則，如到各學校或各區跑行程，到底是用什麼身分前往？要如何維持行政中立？

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楊瓊瓔表示，身為副市長，有對市民的承諾及任務要完成。她和市府團隊共同努力推動明年總預算及台灣燈會的完成，也需要議會的協助；待她完成這些任務與承諾後，她對自己會有更高標準的要求，以投入立委選舉。

周永鴻則緊迫不捨說，「總預算的通過及台灣燈會的推動，一定需要妳嗎？」市府團隊本來就會去推動，市府內有些人更希望楊瓊瓔早點離開去參選。周永鴻並追問教育局長楊振昇，如果副市長前往各學校訪視，能不能讓她上台？教育局最近不是才提出校園行政中立的專案報告嗎？

楊振昇回應，只要不穿競選背心、不談選舉即可。但周永鸿追問，楊瓊瓔本來就穿著副市長背心，不用穿候選人背心；楊振昇最後回答，就像很多議員都參選過，楊瓊瓔心中自有分寸。

國民黨議員李麗華、楊正中、陳本添等人質詢時紛紛指責民進黨經常是「雙重標準」，民進黨過去有多少人是帶職參選？楊瓊瓔以副市長身分勤跑地方，對於地方即時需解決的問題，不是能更快協助完成？陳本添並直指交通部長林佳龍，三不五時就去替洪慈庸助選，有真正維持行政中立嗎？

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