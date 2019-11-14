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新聞眼／蘇游恩怨12年 總統初選埋心結

2019-11-14 00:28聯合報 本報記者丘采薇

行政院長蘇貞昌（右三）對前閣揆游錫堃（右二）列不分區安全名單有意見，讓「蘇游心結...
行政院長蘇貞昌（右三）對前閣揆游錫堃（右二）列不分區安全名單有意見，讓「蘇游心結」又成焦點。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨不分區激戰，身為不分區提名委員的行政院長蘇貞昌對前閣揆游錫堃列入安全名單有意見，讓「蘇游心結」再度成為焦點。

蘇、游都是民進黨大老，兩人競爭關係起於二○○七年總統黨內初選，但游在二○一四年角逐新北市長失利，隨後幾乎淡出政壇，蘇貞昌則是接任行政院長後再攀從政高峰。沒想到蘇游競爭再因不分區浮上檯面，黨內許多人都感到意外。

十二年前，蘇貞昌與游錫堃競逐黨內總統初選，當時民進黨「四大天王」呂秀蓮、游錫堃、蘇貞昌、謝長廷都參選，最後謝長廷勝出，並與蘇貞昌組成「謝蘇配」，當時也埋下游與蘇競爭的起點。

二○一○年新北市長選舉，游錫堃本有意參選，黨內也傳出蘇貞昌有意願，最後卻峰迴路轉，蘇貞昌竟決定參加台北市長選舉，原本挑戰北市呼聲極高的時任黨主席蔡英文改登記參選新北市長，跌破黨內眼鏡，游這次也在競爭中失去舞台。

二○一四年，游錫堃終於如願參加新北市長選舉，最後僅以兩萬多票輸給現任市長朱立倫。當年因太陽花效應，大環境極佳，但事後游錫堃所屬的正國會對蘇系輔選頗有抱怨，正國會認為，以新北市為大本營的蘇系並沒有用盡全力，才導致游以些微差距落敗。

到了二○一八年，民進黨在新北市一度找不到人選，黨內部分人士又想到游錫堃，但事後黨中央決定提名蘇貞昌。游也逐步淡出政壇，開始過著退休生活，每天爬山賞花。

如今民進黨又面臨大選困境，在現任立法院長蘇嘉全不願意續任不分區的情況，蔡英文總統看重游的輩分與聲望，沒想到此時老對手蘇貞昌再度出聲質疑，游蘇之爭也因此衍生新的篇章。

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