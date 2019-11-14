蘇揆卡游？ 民進黨爆不分區之亂

行政院長蘇貞昌昨天表示，一個黨的不分區立委提名要展現黨的價值。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

民進黨不分區立委名單原訂昨天送中執會審查，卻一波三折，行政院前院長游錫堃在蔡英文總統力邀下擔任不分區立委，游也獲蔡承諾下屆國會議長；不過，整分名單卻因身兼委員的行政院長蘇貞昌強烈反彈，一度「卡關」。直到昨晚經過多方協調，名單終於底定，游確定排入第八名。

民進黨不分區提名委員會昨早十一時左右舉行第一場會議，綠營人士指出，在這場會議之前，蘇貞昌在另一場合，對於游錫堃列入安全名單一事發飆。

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隨後蘇貞昌得知蔡英文總統前天親自去找游錫堃談擔任國會龍頭一事，也非常不滿。

蘇貞昌昨天下午受訪表示，「真要提名什麼人物來當（立法院）院長的話，應該擺在安全名單的邊緣，才能展現一個黨的氣勢、魄力，畢竟，沒有過半，怎麼當立法院長？」

蘇貞昌強調，他是因為民進黨主席卓榮泰一再拜託，才承擔不分區提名委員會委員的工作，「我在第一天第一次開會時也一直講，有關立法院長，應該是等立法委員選出來後，讓國會自主，不是提名委員會決定」，「當時根本還沒有立法院長的人選名單，我講的都是原則，現在有些倒果為因，或是把它變成派系運作等，都是不切實際」。

行政院前院長游錫堃列入民進黨不分區，行政院長蘇貞昌強烈反彈。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蘇貞昌的談話引發游錫堃所屬派系「正國會」不滿，有正國會成員指出，游錫堃從來沒有自己要過不分區的位置，出線是因為蔡總統希望游挺身而出角逐國會龍頭，游才認為「黨有需要我就全力以赴」，若游排入不分區的作用是力拚國會龍頭，就不應該排在邊緣，否則根本是羞辱人。

正國會立委陳亭妃也替游抱屈說，游錫堃早已經不忮不求，黨中央想將游錫堃列入不分區，必然是有任務要交付給游，既然如此，在排序上就應該有「領頭羊」的功能。

另有正國會成員透露，當初黨中央組成不分區提名委員會，其實也找過游錫堃，但游為了避免爭議拒絕，如今游列入不分區名單卻引發軒然大波，始料未及。