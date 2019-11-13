親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
宋楚瑜五度參選
政治
軍事
綜合
德國轉型正義

整合破局 藍嘉縣立委2選區不提名

2019-11-13 23:52聯合報 記者魯永明／嘉義縣報導

嘉縣前立委林國慶以無黨籍參選第2選區立委。 圖／取自林國慶臉書
嘉縣前立委林國慶以無黨籍參選第2選區立委。 圖／取自林國慶臉書
分享

國民黨下屆區域立委選舉，嘉義縣第2選區（山區）還未提名，由於縣黨部無法整合登記黨內初選的許能通，以及無黨籍的前立委林國慶，中常會昨天決定「開放參選」，不提名或授予任何人政黨推薦書代表黨參選，續留後續整合空間。

縣黨部主蔡明顯說，黨中央經過整體選情考量做的決定，面對民進黨資深立委陳明文拚連任，是艱鉅選戰，黨部多次努力協調整合，期集結「反陳明文」勢力，打贏選戰，雖最後開放參選，但黨部仍會繼續努力協調整合，依規定發還許能通登記初選繳交的一百萬元。

外界解讀國民黨開放參選「變相禮讓」林國慶，林說，是策略結盟，這場選戰面對民進黨綿密組織及行政資源，是「人心對抗組織」，「小庶民對組織」直球對決，參選以來，他相信人民，對選戰愈來愈有信心，國民黨開放參選，讓支持打破「明文規定」的鄉親振奮。

國民黨員許能通希望仍能參選嘉縣第2選區立委選舉。 圖／聯合報系資料照片
國民黨員許能通希望仍能參選嘉縣第2選區立委選舉。 圖／聯合報系資料照片
分享

「遺憾、失望！」許能通說，泱泱大黨竟然做出開放參選決定，當初是林國慶等人不選，他才挺身而出，登記截止僅他1人，且經縣黨部委員會提報中央，他的名單卻被黨中央擺放百日，雖然最後決定開放參選，他仍會以黨的名義全力以赴。

黨務人士說，第2選區是藍營極艱困選區，考量政治實力，黨一直希望與林國慶合作扳倒陳明文，盼在深綠嘉縣立委選舉，重現藍天，從9月起多次協調，主張以民調結果整合，但許能通要求先提名再民調，整合不成，才開放參選不提名。

2020選舉2020立委選舉2020選舉嘉義縣立委林國慶陳明文國民黨

相關新聞

蘇揆卡游？ 民進黨爆不分區之亂

2019-11-14 00:37

蔡英文前天親訪 敲定游錫堃選立法院長

2019-11-14 00:15

藍不分區常會通過 吳敦義老淚斥「夫人幫」說

2019-11-14 00:20

氣吳敦義只想自保 趙少康：百年後怎對得起蔣經國？

2019-11-14 00:24

蔡正元：民進黨不分區的閨蜜與政客的老婆

2019-11-14 04:03

拒絕黃國昌改披綠黨戰袍 鄧惠文深夜洩心聲

2019-11-14 03:22

公布不分區名單前痛哭 韓國瑜：吳敦義內心背很多委屈

2019-11-14 02:55

怒轟不分區名單太爛 支持者灌爆吳敦義臉書

2019-11-14 01:25

列一邊一國不分區？ 扁：被提名是政治問題

2019-11-14 00:42

新聞幕後／不分區提名 2爭議連環卡 蔡出手止爭

2019-11-14 00:39

韓國瑜看藍不分區：很多人選我不認識…

2019-11-14 00:38

觀察站／綠派系角力 臨陣換將 屏東之亂落幕？

2019-11-14 00:33

吳敦義人馬列安全名單 連勝文砲轟 青壯派也靜坐抗議

2019-11-14 00:32

新聞眼／蘇游恩怨12年 總統初選埋心結

2019-11-14 00:28

韓競選副總幹事周錫瑋懇求黨重新調整不分區名單

2019-11-14 00:27

莊瑞雄列不分區 換蘇震清參選立委

2019-11-14 00:23

莊改列不分區 初選對手鄭朝明：以後誰還對黨有信心？

2019-11-14 00:18

台中3選區／藍、綠女將正面交鋒 背後防白軍挖票

2019-11-14 00:16

新聞眼／「吳敦義的名單」力保國會龍頭

2019-11-14 00:12

台中六選區辦音樂會 歌聲拚場

2019-11-14 00:11

台中3選區／楊瓊瓔參選 洪慈庸促辭副市長

2019-11-14 00:09

去除報恩名單疑慮 洪秀柱籲中全會前再審慎評估不分區

2019-11-13 23:54

藍不分區立委成報恩名單？ 洪秀柱：盼吳敦義審慎評估

2019-11-13 23:50

綠諷地產王 宋瑋莉：繼承有罪？斥選舉抹黑

2019-11-13 23:47

台南第1選區／綠雙賴同框 藍搶身障票 白勤跑基層

2019-11-13 23:45

竹市立委選情加溫 藍綠聚焦同婚

2019-11-13 23:25

未列國民黨不分區立委名單 呂學樟：黨中央對我不公

2019-11-13 23:23

高鐵延宜蘭 呂國華、黃定和批騙票 陳歐珀：時空不同

2019-11-13 23:20

民眾黨不分區出爐 賴香伶打頭陣 蔡壁如排第五

2019-11-13 23:13

莊瑞雄列不分區 屏東黨部錯愕：今晚還為莊輔選

2019-11-13 22:43

最新！民進黨不分區完整名單出爐 游錫堃第八

2019-11-13 21:22

接受黨徵召參選立委 楊瓊瓔：為了我所愛的台中

2019-11-13 21:12

蔡正元：吳敦義將邱毅納第八 英明果斷胸襟令人敬佩

2019-11-13 21:02

民進黨不分區立委排名爭議 游錫堃列第八名

2019-11-13 20:21

頭插麥克風印象深 蔡英文讚賴品妤：會讓汐止變響亮

2019-11-13 20:19

不分區名單新增邱毅 中常委：吳敦義稱林豐正推薦

2019-11-13 20:04

蔡英文汐止現身 見大批民眾等候開心直呼「又要選舉啦」

2019-11-13 20:02

國民黨不分區立委名單 鄧鴻吉：4席應有1年輕人

2019-11-13 19:59

黃智賢：邱毅是功臣 國民黨需要邱毅這個指標

2019-11-13 19:59
看更多

熱門文章

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

2019-11-13 14:04

最新！民進黨不分區完整名單出爐 游錫堃第八

2019-11-13 21:22

才剛拒絕時力 美女醫師鄧惠文擬轉投綠黨列不分區第一

2019-11-13 19:08

挺吳派聚集黨中央支持列不分區 吳敦義感動得哭了

2019-11-13 13:48

國民黨不分區名單 黃暐瀚：有綁架韓粉的感覺「爛透了」

2019-11-13 09:29

從一顆網球開始 王金平喬王人生 馬英九始終不懂

2019-11-13 08:00

李艷秋：看到國民黨不分區名單 腦中浮出「TMD」

2019-11-13 19:30

李艷秋：國民黨一手好牌可能輸到脫褲 年輕人趕快走人

2019-11-13 18:10

接宋楚瑜競辦發言人 2理由讓于美人點頭

2019-11-13 13:35

不分區立委名單曝光 藍議員看了嗆「心寒+吐血」

2019-11-13 16:07

搭擋「廣告之母」余湘 宋楚瑜將第4度參選總統

2019-11-13 10:40

正式宣布參選總統 宋楚瑜：2020是我的終局之戰

2019-11-13 11:46

管碧玲批韓國瑜權貴 孫大千：每句話都像在說蔡英文

2019-11-13 08:18

宋楚瑜參選總統 郭辦送禮：藍郭粉集中投親民黨

2019-11-13 13:03

國民黨不分區再調排順 謝龍介前進到十一名

2019-11-13 16:41

宋楚瑜參選總統全文／期待扮演獨孤求敗 已準備44年

2019-11-13 12:04

葉毓蘭列不分區第一 林昶佐：國民黨的價值是甚什麼？

2019-11-13 08:57

藍嘉縣立委第2選區開放 林國慶尊重、許能通失望

2019-11-13 10:03

吳敦義列安全名單 羅智強、徐弘庭、游淑慧靜坐抗議

2019-11-13 19:47

蔡賴配被韓酸是潘金蓮與武大郎搭擋 賴清德回應了

2019-11-13 10:53

藍綠是草包、菜包…宋參選總統是什麼？柯文哲這麼答

2019-11-13 11:01

高雄民代批韓國瑜性別歧視 孫大千反嗆：這些活寶政客

2019-11-13 13:33

綠委批韓夫婦性別歧視 孫大千諷去中化讓中文退化

2019-11-13 13:53

林俊憲估台南比去年選輕鬆 謝龍介：沒韓流還有洪流

2019-11-13 07:52

吳敦義灑淚羅智強要夜諫後 韓國瑜明黨中央公布主視覺

2019-11-13 17:48

週刊爆黃瀞瑩男友曾和表特網紅交往 被讚「人生勝利組」

2019-11-13 11:49

「廣告教母」任宋楚瑜副手 余湘：被十大政見打動

2019-11-13 12:07

【即時短評】「主席報恩，席次下修」的國民黨不分區

2019-11-13 12:07

美軍爆冷門！神盾巡洋艦再過台海 今年第9次

2019-11-13 10:04

國防部長首公開證實 共軍在我海峽中線部署海戰巡

2019-11-13 10:16

「謝謝」吳敦義 包正豪：徹底摧毀我的最後一絲寄望

2019-11-13 10:48

國民黨中常會 爭議聲中通過三十四席不分區提名名單

2019-11-13 16:24

烏鴉夜諫 羅智強：盼吳敦義主席勿成罪人

2019-11-13 10:02

莊瑞雄列不分區 屏東黨部錯愕：今晚還為莊輔選

2019-11-13 22:43

民眾黨不分區出爐 賴香伶打頭陣 蔡壁如排第五

2019-11-13 23:13

蔡正元：吳敦義將邱毅納第八 英明果斷胸襟令人敬佩

2019-11-13 21:02

葉毓蘭不分區排首位 挺吳敦義列不分區

2019-11-13 13:37

感謝郭台銘 宋楚瑜：他退出後我才對參選起心動念

2019-11-13 11:56

與馬開記者會卻睡覺 韓國瑜：誰說的，哪一家電視台？

2019-11-13 17:50

幕後！國民黨證實邱毅原本就列不分區第八 誰換了邱？

2019-11-13 16:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top