整合破局 藍嘉縣立委2選區不提名

2019-11-13 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣報導



嘉縣前立委林國慶以無黨籍參選第2選區立委。 圖／取自林國慶臉書 分享 facebook

國民黨下屆區域立委選舉，嘉義縣第2選區（山區）還未提名，由於縣黨部無法整合登記黨內初選的許能通，以及無黨籍的前立委林國慶，中常會昨天決定「開放參選」，不提名或授予任何人政黨推薦書代表黨參選，續留後續整合空間。

縣黨部主蔡明顯說，黨中央經過整體選情考量做的決定，面對民進黨資深立委陳明文拚連任，是艱鉅選戰，黨部多次努力協調整合，期集結「反陳明文」勢力，打贏選戰，雖最後開放參選，但黨部仍會繼續努力協調整合，依規定發還許能通登記初選繳交的一百萬元。

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外界解讀國民黨開放參選「變相禮讓」林國慶，林說，是策略結盟，這場選戰面對民進黨綿密組織及行政資源，是「人心對抗組織」，「小庶民對組織」直球對決，參選以來，他相信人民，對選戰愈來愈有信心，國民黨開放參選，讓支持打破「明文規定」的鄉親振奮。

國民黨員許能通希望仍能參選嘉縣第2選區立委選舉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「遺憾、失望！」許能通說，泱泱大黨竟然做出開放參選決定，當初是林國慶等人不選，他才挺身而出，登記截止僅他1人，且經縣黨部委員會提報中央，他的名單卻被黨中央擺放百日，雖然最後決定開放參選，他仍會以黨的名義全力以赴。

黨務人士說，第2選區是藍營極艱困選區，考量政治實力，黨一直希望與林國慶合作扳倒陳明文，盼在深綠嘉縣立委選舉，重現藍天，從9月起多次協調，主張以民調結果整合，但許能通要求先提名再民調，整合不成，才開放參選不提名。