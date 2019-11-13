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國民黨嘉縣第2選區不提名 許能通：參選到底

2019-11-13 18:17中央社 嘉義縣13日電

國民黨中常會今天核定嘉義縣立委第2選區不予提名，採開放參選，將與前民進黨立委林國慶合作。登記該區國民黨初選的許能通表示，國民黨不提名，他依舊用國民黨籍選到底。

國民黨嘉縣黨部主委蔡明顯表示，嘉義縣第2選區（山線）立委開放參選，是黨中央是經過整體選情考量做的決定，要選贏民進黨資深立委陳明文，是艱鉅的選戰，黨部多次努力協調，未能整合許能通與林國慶，但在立委登記參選前，都還有機會。

無黨籍的林國慶表示，國民黨嘉義縣第2選區採開放參選，讓支持他的鄉親很振奮，這並非國民黨「禮讓」，而是策略結盟，面對民進黨綿密組織及行政資源，唯有團結，才能打破「明文規定」。

許能通說，當初是林國慶或吳芳銘不選，他才挺身登記初選爭取提名，登記截止僅他1人，且經縣黨部委員會提報中央，最後決定竟是不提名，這場選戰，他還是會以國民黨籍參選到底。

蔡明顯則表示，嘉義縣黨部會依規定，發還許能通登記初選時，繳交的新台幣100萬元。

2020選舉2020選舉嘉義縣立委國民黨林國慶

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