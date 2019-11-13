退出台東立委選舉 李建智：絕沒拿1角5銀被搓掉

2019-11-13 15:50 中央社 台東縣13日電



國民黨台東立委初選勝出的縣議員李建智，日前退出立委選舉。他今天強調不是被搓掉，絕對沒有拿「1角5銀」。台東地檢署表示，尚未接獲相關「搓圓仔湯」情資或是列案偵辦。

台東立委選舉國民黨初選由縣議員李建智勝出，但在國民黨中央黨部宣布提名前夕，忽然宣布退出立委選舉。當時他說，因評估無法勝選才退出立委選舉，國民黨改徵召初選落敗的台東副縣長張志明參選。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

李建智放棄國民黨提名且退出立委選舉引起台東政壇驚訝，傳言四起，李建智也揚言說出內幕，更添加此次台東立委選舉變數。

李建智今天利用台東縣議會縣政總質詢時，公開聲明對國民黨內初選不滿，直指是被自己最信賴的人「玩掉的」，並呼籲選民支持「在地人」，或投廢票。

李建智說，當初退選造成很多鄉親誤解，有人說他「呼人摸去了 （搓圓仔湯）」還拿人多少錢。他今天特別向鄉親報告，「沒有呼人摸去，也絕對沒有向任何人拿1角5銀」。

李建智說，「其實我是被人玩掉的，玩我的人是我非常敬重、信賴的朋友，為著政治也是將我出賣，這就是政治」。

李建智強調，他會秉持「人沒親土親」，支持在地立委參選人，有始有終，莫忘初衷，請大家也一樣支持在地人，如果支持不下去，就投廢票。

台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，有關李建智在國民黨立委初選勝出，結果又宣布放棄立委選舉一事，檢方目前尚未接獲相關「搓圓仔湯」情資或是列案偵辦。