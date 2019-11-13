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整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

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退出台東立委選舉 李建智：絕沒拿1角5銀被搓掉

2019-11-13 15:50中央社 台東縣13日電

國民黨台東立委初選勝出的縣議員李建智，日前退出立委選舉。他今天強調不是被搓掉，絕對沒有拿「1角5銀」。台東地檢署表示，尚未接獲相關「搓圓仔湯」情資或是列案偵辦。

台東立委選舉國民黨初選由縣議員李建智勝出，但在國民黨中央黨部宣布提名前夕，忽然宣布退出立委選舉。當時他說，因評估無法勝選才退出立委選舉，國民黨改徵召初選落敗的台東副縣長張志明參選。

李建智放棄國民黨提名且退出立委選舉引起台東政壇驚訝，傳言四起，李建智也揚言說出內幕，更添加此次台東立委選舉變數。

李建智今天利用台東縣議會縣政總質詢時，公開聲明對國民黨內初選不滿，直指是被自己最信賴的人「玩掉的」，並呼籲選民支持「在地人」，或投廢票。

李建智說，當初退選造成很多鄉親誤解，有人說他「呼人摸去了 （搓圓仔湯）」還拿人多少錢。他今天特別向鄉親報告，「沒有呼人摸去，也絕對沒有向任何人拿1角5銀」。

李建智說，「其實我是被人玩掉的，玩我的人是我非常敬重、信賴的朋友，為著政治也是將我出賣，這就是政治」。

李建智強調，他會秉持「人沒親土親」，支持在地立委參選人，有始有終，莫忘初衷，請大家也一樣支持在地人，如果支持不下去，就投廢票。

台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，有關李建智在國民黨立委初選勝出，結果又宣布放棄立委選舉一事，檢方目前尚未接獲相關「搓圓仔湯」情資或是列案偵辦。

2020選舉2020選舉台東縣立委國民黨

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