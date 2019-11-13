親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宋楚瑜五度參選
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

2019-11-13 15:28聯合新聞網 綜合報導

投票示意圖。報系資料照
投票示意圖。報系資料照
分享
2020總統暨立委選舉候選人的登記時間將在11月22日截止，各黨的不分區名單也逐漸定案。截至目前為止，已定案且公步名單的有國民黨時代力量。預計將在這幾天提出名單的還有民進黨、親民黨，以及剛成立的台灣民眾黨。將與其他政黨共同爭奪34席的不分區立委。

其中，國民黨的選情最被看好，在各民調的政黨支持度中多排第一，這次內部估計會有12~15席的安全名單；民進黨內部則推估14席內是安全名單；時代力量則預估至少能拿下4席的不分區立委

> 2020總統大選各家民調總整理

國民黨不分區立委提名名單

1葉毓蘭亞洲警察學會祕書長、警大前教授
2曾銘宗國民黨政策會前執行長、黨團總召、立委、金管會前主委
3李貴敏律師、前立委
4吳斯懷反年改團體「八百壯士」副指揮官、陸軍前中將副司令
5鄭麗文行政院前發言人、前立委
6林文瑞中常委、雲林農田水利會長
7李玉嬋台北護理健康大學人類發展與健康學院院長
8邱毅中國文化大學國際企業管理研究所專任教授、前立法委員
9廖婉汝屏東縣黨部主委
10吳敦義國民黨主席、前副總統
11車宜靜世界至孝篤親舜裔總會秘書長、台灣中原發展研究院秘書長、救國團主任葛永光妻子
12謝龍介台南市議員、台南市黨部主任委員
13溫玉霞世界台商會名譽總會長、台商
14翁重鈞前立委
15張育美中常委、天成醫療體系董事長
16陳以信美國華盛頓台美研究中心執行長、總統府前發言人
17吳怡玎普大應用材料公司執行董事、高盛集團前副總裁、中常委吳陳瓊秋與前立委吳光訓之女
18李德維卓越青工會全國總會長、中常委
19王桂芸台北榮總護理部主任
20曾文培全國青工會前總會長、中常委
21牛春茹黃國園黨部副主委、桃園新住民文化交流協會理事長
22范成連世界客屬總會理事長、中央常務委員
23侯佳齡中常委
24耿繼文中華民國退警總會總會長、警政署督察室前主任
25李惠蘭全國教育產業總工會監事
26張智倫嘉聯會計師事務所會計師、前立委張慶忠之子
27邱素蘭會計師
28王裕文台北企業總工會理事長、台灣勞工總工會理事長
29史雪燕中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長、首位參選陸配
30連元章世界華商經貿聯誼總會創會會長、台商
31許謹如廣播媒體人、屏東縣前議員許昌賢之女
32謝瀛華台心醫院執行院長、台北醫學院副教授
33黃璉華中國醫藥大學護理系教授
34林有志組發會副主任委員

時代力量不分區立委提名名單

1陳椒華

環保運動人士、台灣水資源保育聯盟理事長

2邱顯智時力前黨主席、人權律師
3王婉諭小燈泡媽媽、司改國是會議委員
4黃國昌現任立委
5翟本喬和沛科技董事長、台北市市政顧問
6關心羚左岸動物醫院暨小動物內視鏡微創中心獸醫師
7王幗英會計師、前金控機構副總
8陳永興民報發起人、門諾基金會董事長
9吳佩芸藥師、時代力量秘書長
10白卿芬台灣經濟研究院 副研究員／計畫主持人
11趙芸菁在地青年創業咖啡師、2018年TISCA全國杯測師挑戰賽冠軍
12詹智鈞屏東基督教醫院神經內科主任

2020選舉2020不分區立委國民黨民進黨時代力量

相關新聞

傳劉宥彤、蔡沁瑜列橘不分區 郭陣營未否認

2019-11-13 14:37

挺吳派聚集黨中央支持列不分區 吳敦義感動得哭了

2019-11-13 13:48

自打臉？黃國昌：列不分區 是有兩大原因

2019-11-13 13:24

不分區立委名單曝光 藍議員看了嗆「心寒+吐血」

2019-11-13 16:07

不分區卡游錫堃？蘇貞昌：要當立法院長應在安全邊緣

2019-11-13 16:07

一邊一國行動黨擬列扁為不分區 陳致中：不知道、再問

2019-11-13 16:03

不分區提名爭議未解 民進黨中執會休息至明上午再舉行

2019-11-13 15:59

洪慈庸再提楊瓊櫻應辭副市長 不應耗行政資源選立委

2019-11-13 15:37

蘇貞昌反彈致不分區提名卡住？ 民進黨說「有違事實」

2019-11-13 15:32

民進黨中執會延後召開 不分區立委名單能否通過有變數

2019-11-13 15:27

一邊一國出招？擬提陳水扁列入不分區名單

2019-11-13 15:16

反吳敦義列安全名單 中常委也要加入「靜坐夜諫」

2019-11-13 15:15

放進不分區安全名單 謝龍介：感謝中央重視南部的艱困

2019-11-13 15:13

國民黨區域立委完成提名 台中市3選區徵召楊瓊瓔

2019-11-13 15:00

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

2019-11-13 14:04

藍初步整合完畢 馬韓聯手攻蔡能源政策

2019-11-13 13:57

國民黨不分區立委名單底定 曾揚言「跳海」的他這麼說

2019-11-13 13:48

不分區掀牌！國民黨拚獨立過半 小黨成關鍵

2019-11-13 13:40

民進黨爭國會龍頭 蘇游等強棒入列

2019-11-13 13:40

國民黨不分區 藍委無法接受：參選人腹背受敵

2019-11-13 13:38

民進黨不分區／社運界：靠芒果乾撿槍 根本不需亮點

2019-11-13 13:38

葉毓蘭不分區排首位 挺吳敦義列不分區

2019-11-13 13:37

觀察站／國民黨過半沒把握 孤鳥吳卡到位又如何？

2019-11-13 13:35

觀察站／民進黨陷強強之爭 派系先激戰

2019-11-13 13:33

賴清德為賴惠員助選 蔡育輝批：讓鄉親失望了

2019-11-13 13:22

民進黨不分區 社運人士：芒果乾撿槍 根本不需亮點

2019-11-13 12:58

綁架韓粉不是謝龍介？蔡正元：是女台商要綁架韓粉

2019-11-13 12:51

列時力不分區 小燈泡媽媽：促提升被害家屬訴訟參與等

2019-11-13 12:43

國民黨不分區名單 林佳新：慘慘慘，希望黨中央三思

2019-11-13 12:37

吳敦義列國民黨不分區第8 陳其邁：只有驚奇和一頭霧水

2019-11-13 12:23

【即時短評】「主席報恩，席次下修」的國民黨不分區

2019-11-13 12:07

【重磅快評】藍綠自殘式不分區提名 小黨機會來了

2019-11-13 11:56

國民黨不分區名單負評多 韓辦：不評論不回應

2019-11-13 11:43

國民黨不分區立委名單內部反彈 柯文哲：實在是…

2019-11-13 11:27

最強菜農林佳新評國民黨不分區：慘！前狼後虎腹背受敵

2019-11-13 11:10

尊重選民！洪慈庸籲楊瓊櫻 要參選就辭中市副市長

2019-11-13 11:03

國民黨提名吳斯懷任不分區立委 國防部：虛心溝通

2019-11-13 11:00

宋瑋莉控不中立 林右昌：轉發新聞詢問後援會群組真偽

2019-11-13 10:52

痛批藍不分區名單挺中 林昶佐：是什麼樣的價值？

2019-11-13 10:49
看更多

熱門文章

國民黨下屆34席不分區立委完整名單出爐 今常會通過

2019-11-13 02:23

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

2019-11-13 14:04

謝龍介罵蔡英文「妓女」？ 他：別轉移蔡家炒地焦點

2019-11-12 20:40

國民黨不分區名單 黃暐瀚：有綁架韓粉的感覺「爛透了」

2019-11-13 09:29

張善政爆料：李世光當經長時 辦公室包圍著紅衛兵

2019-11-12 22:10

從一顆網球開始 王金平喬王人生 馬英九始終不懂

2019-11-13 08:00

國民黨不分區底定 吳敦義入列排第八

2019-11-12 18:56

國民黨不分區30名單全都露 人選「驚奇連連！」

2019-11-13 00:08

票投小黨是浪費？ 扁痛批羅文嘉：傲慢囂張到極點

2019-11-12 21:07

挺吳派聚集黨中央支持列不分區 吳敦義感動得哭了

2019-11-13 13:48

榮總沒來她記下 林濁水質疑：總統可以講這樣的話嗎？

2019-11-12 21:02

國民黨下屆不分區立委出爐 葉毓蘭、曾銘宗扛頭牌應戰

2019-11-12 19:34

搭擋「廣告之母」余湘 宋楚瑜將第4度參選總統

2019-11-13 10:40

保住蘇震清戰場 洪恒珠退選背後「喬」了什麼？

2019-11-12 17:03

接宋楚瑜競辦發言人 2理由讓于美人點頭

2019-11-13 13:35

葉毓蘭列不分區第一 林昶佐：國民黨的價值是甚什麼？

2019-11-13 08:57

民進黨不分區／蘇震清未入榜 一席留給蘇嘉全選院長

2019-11-13 00:17

正式宣布參選總統 宋楚瑜：2020是我的終局之戰

2019-11-13 11:46

新聞眼／向派系妥協的名單 選民埋單嗎？

2019-11-13 00:28

幕後／黃國昌抱病穿梭 臨門一腳壓線敲定小燈泡媽媽

2019-11-12 19:09

宋楚瑜參選總統全文／期待扮演獨孤求敗 已準備44年

2019-11-13 12:04

藍不分區今掀牌…吳敦義列第八超安全 劍指國會龍頭

2019-11-13 00:03

藍綠是草包、菜包…宋參選總統是什麼？柯文哲這麼答

2019-11-13 11:01

蔡賴配被韓酸是潘金蓮與武大郎搭擋 賴清德回應了

2019-11-13 10:53

扁因為「這件事」砲打黨中央 批羅文嘉傲慢囂張到極點

2019-11-13 02:25

美軍爆冷門！神盾巡洋艦再過台海 今年第9次

2019-11-13 10:04

選戰筆記／宋神掌再出手 藍綠誰傷

2019-11-13 00:49

【即時短評】「主席報恩，席次下修」的國民黨不分區

2019-11-13 12:07

週刊爆黃瀞瑩男友曾和表特網紅交往 被讚「人生勝利組」

2019-11-13 11:49

國防部長首公開證實 共軍在我海峽中線部署海戰巡

2019-11-13 10:16

宋楚瑜參選總統 郭辦送禮：藍郭粉集中投親民黨

2019-11-13 13:03

「廣告教母」任宋楚瑜副手 余湘：被十大政見打動

2019-11-13 12:07

【長知識】刺針飛彈發射 彈尾為何噴出「塞子」？

2019-11-12 18:09

烏鴉夜諫 羅智強：盼吳敦義主席勿成罪人

2019-11-13 10:02

徐永明：對黃國昌列不分區的攻擊 到我為止

2019-11-13 02:55

國民黨不分區立委名單將出爐 朱營盼擺脫個人政治盤算

2019-11-12 19:13

變向禮讓林國慶？國民黨下屆嘉縣立委第2選區開放參選

2019-11-12 17:32

林俊憲估台南比去年選輕鬆 謝龍介：沒韓流還有洪流

2019-11-13 07:52

張善政自爆：愛飆車吃不少罰單 還曾被叫到監理所上課

2019-11-12 22:18

感謝郭台銘 宋楚瑜：他退出後我才對參選起心動念

2019-11-13 11:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top