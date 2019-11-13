整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？
2020總統暨立委選舉候選人的登記時間將在11月22日截止，各黨的不分區名單也逐漸定案。截至目前為止，已定案且公步名單的有國民黨、時代力量。預計將在這幾天提出名單的還有民進黨、親民黨，以及剛成立的台灣民眾黨。將與其他政黨共同爭奪34席的不分區立委。
其中，國民黨的選情最被看好，在各民調的政黨支持度中多排第一，這次內部估計會有12~15席的安全名單；民進黨內部則推估14席內是安全名單；時代力量則預估至少能拿下4席的不分區立委
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國民黨不分區立委提名名單
|1
|葉毓蘭
|亞洲警察學會祕書長、警大前教授
|2
|曾銘宗
|國民黨政策會前執行長、黨團總召、立委、金管會前主委
|3
|李貴敏
|律師、前立委
|4
|吳斯懷
|反年改團體「八百壯士」副指揮官、陸軍前中將副司令
|5
|鄭麗文
|行政院前發言人、前立委
|6
|林文瑞
|中常委、雲林農田水利會長
|7
|李玉嬋
|台北護理健康大學人類發展與健康學院院長
|8
|邱毅
|中國文化大學國際企業管理研究所專任教授、前立法委員
|9
|廖婉汝
|屏東縣黨部主委
|10
|吳敦義
|國民黨主席、前副總統
|11
|車宜靜
|世界至孝篤親舜裔總會秘書長、台灣中原發展研究院秘書長、救國團主任葛永光妻子
|12
|謝龍介
|台南市議員、台南市黨部主任委員
|13
|溫玉霞
|世界台商會名譽總會長、台商
|14
|翁重鈞
|前立委
|15
|張育美
|中常委、天成醫療體系董事長
|16
|陳以信
|美國華盛頓台美研究中心執行長、總統府前發言人
|17
|吳怡玎
|普大應用材料公司執行董事、高盛集團前副總裁、中常委吳陳瓊秋與前立委吳光訓之女
|18
|李德維
|卓越青工會全國總會長、中常委
|19
|王桂芸
|台北榮總護理部主任
|20
|曾文培
|全國青工會前總會長、中常委
|21
|牛春茹
|黃國園黨部副主委、桃園新住民文化交流協會理事長
|22
|范成連
|世界客屬總會理事長、中央常務委員
|23
|侯佳齡
|中常委
|24
|耿繼文
|中華民國退警總會總會長、警政署督察室前主任
|25
|李惠蘭
|全國教育產業總工會監事
|26
|張智倫
|嘉聯會計師事務所會計師、前立委張慶忠之子
|27
|邱素蘭
|會計師
|28
|王裕文
|台北企業總工會理事長、台灣勞工總工會理事長
|29
|史雪燕
|中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長、首位參選陸配
|30
|連元章
|世界華商經貿聯誼總會創會會長、台商
|31
|許謹如
|廣播媒體人、屏東縣前議員許昌賢之女
|32
|謝瀛華
|台心醫院執行院長、台北醫學院副教授
|33
|黃璉華
|中國醫藥大學護理系教授
|34
|林有志
|組發會副主任委員
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時代力量不分區立委提名名單
|1
|陳椒華
|
環保運動人士、台灣水資源保育聯盟理事長
|2
|邱顯智
|時力前黨主席、人權律師
|3
|王婉諭
|小燈泡媽媽、司改國是會議委員
|4
|黃國昌
|現任立委
|5
|翟本喬
|和沛科技董事長、台北市市政顧問
|6
|關心羚
|左岸動物醫院暨小動物內視鏡微創中心獸醫師
|7
|王幗英
|會計師、前金控機構副總
|8
|陳永興
|民報發起人、門諾基金會董事長
|9
|吳佩芸
|藥師、時代力量秘書長
|10
|白卿芬
|台灣經濟研究院 副研究員／計畫主持人
|11
|趙芸菁
|在地青年創業咖啡師、2018年TISCA全國杯測師挑戰賽冠軍
|12
|詹智鈞
|屏東基督教醫院神經內科主任
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