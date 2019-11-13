意外？喬好？小英一通電話…洪恒珠拭淚退選

立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠（左）昨天含淚宣布退選。記者翁禎霞／攝影 分享 facebook

立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠昨天宣布退出屏東第一選區立委選舉，競選總部將轉為小英後援會；洪恒珠說，蔡英文總統親自打電話給她，讓她深受感動，在諸多考量下，決定為大局著想。退選是否可換得蘇嘉全或蘇震清列不分區立委名單，洪說不清楚，電話中沒提及。

洪恒珠的決定，也為左右為難的立法院長蘇嘉全解套。尋求連任的民進黨立委參選人鍾佳濱對洪退選大感意外，他表示，肯定洪的決定讓民進黨能夠團結，也感謝總統蔡英文的促成，讓屏東選情單純化。國民黨參選人葉壽山說，恭喜對手，自己會更加努力。

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洪恒珠日前宣布參選，外界猜測是為力保蘇嘉全的姪子蘇震清，洪昨天選在民進黨即將公布不分區立委名單前宣布退選，「喬好」之說甚囂塵上。蘇震清說，對於嬸嬸顧全大局，外界會給予高度肯定；至於自己去留，相信黨中央會有妥善處置。

洪恒珠在聲明中說，蔡總統親自致電給她，表示身為屏東子弟絕對會認真照顧好屏東，從電話中聽到蔡總統的懇切與決心，讓她深受感動。這段時間勤走基層，感受到屏東鄉親對南北差距加大的擔憂，及對地方發展的期待，這些問題必須仰賴強而有力的領導者才能解決，蔡總統就是最好選擇。

洪下午進一步說明退選理由說，會退選，連她自己都很意外，當初參選只是因為自己在兩年前曾大病一場，癒後一直希望能做自己想做的事。前晚接到女兒電話，很久沒看到女兒，自己體力也不好，加上總統親自打電話，在多方考慮後決定退出選舉。至於會不會支持鍾佳濱？洪說，看鍾有沒有需要。