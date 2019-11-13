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14年「國光」改版孫鵬、屈中恆被消失 背後原因出爐

藍不分區今掀牌…吳敦義列第八超安全 劍指國會龍頭

2019-11-13 00:03聯合報 記者王寓中／台北報導

國民黨不分區立委提名名單今天攤牌，昨晚傳出名單，不分區排名第一的是警大前教授葉毓蘭，第二名是國民黨立院黨團總召曾銘宗。黨主席吳敦義確定入列排名第八，而且是政治組第一名，在安全名單之內，展現吳挑戰國會龍頭再創政治高峰的企圖。

國民黨不分區提名名單前十名，依女前男後排序依序為：葉毓蘭、曾銘宗、前不分區立委李貴敏、退役中將吳斯懷、行政院前發言人鄭麗文、全國農田水利會長林文瑞、國立台北護理健康大學人類發展學院長李玉嬋、吳敦義、 屏東縣前立委廖婉汝、總統府前發言人陳以信

國民黨內先前對於吳敦義自列安全名單，已議論紛紛，挺吳、反吳兩派更在中常會交鋒，國民黨昨天提前召開不分區提名審核委員會議，確定三十四席不分區的名單及排序，吳敦義入榜並排名政治組第一，而非黨內之前建議排在安全或邊緣的十名以後，這分名單昨經吳敦義拍板，今送中常會、十一月十六日中央委員行使同意權，能否順利通過，各方關注。

國民黨不分區立委名單底定，黨主席吳敦義（右二）排名第八。記者杜建重／攝影
國民黨不分區立委名單底定，黨主席吳敦義（右二）排名第八。記者杜建重／攝影
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這次不分區提名競爭激烈，黨中央說明本屆不分區提名的三大審查條件，包括除非有特殊貢獻，現任者以擔任一屆為原則，因此現任不分區立委包括林麗蟬、許毓仁、童惠珍等都中箭落馬。

國民黨不分區立委男子組，林文瑞、翁重鈞、謝龍介出線，應是國民黨總統參選人韓國瑜推薦，但三人加上廖婉汝，平衡強化南部配比，另在平衡黨內各勢力，例如加入前總統馬英九系統的陳以信。

女性方面，吳怡玎是前高雄縣立委吳光訓的女兒，車宜靜是救國團主任葛永光的妻子，溫玉霞擔任韓國瑜全球海外台商後援會總會長，但也是國民黨前立委吳松柏的妻子，三人出線，跌破黨內眼鏡。另外，第十一名到二十名依序為世界智孝篤親舜裔總會秘書長車宜靜、台南市黨部主委謝龍介、世界台灣商會聯合總會名譽總會長溫玉霞、嘉義縣前立委翁重鈞、中常委張育美、實踐大學企業管理學系講座教授江岷欽、普大應用材料公司執行董事吳怡玎、中常委李德維、瑞光健康科技總監王桂芸及中常委曾文培。

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