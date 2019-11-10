郭家軍列民眾黨不分區 柯郭「談好了」

2019-11-10 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北報導



鴻海集團創辦人郭台銘昨和台北市長柯文哲，同台為「郭家軍」李縉穎站台。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

鴻海集團創辦人郭台銘的「郭家軍」是否名列台灣民眾黨的不分區立委提名名單？民眾黨主席柯文哲說，郭台銘有推薦優秀人才，「黨覺得ＯＫ就放進名單」，對民眾黨來講是向天下徵才，各方都可以推薦，所以不要講成「郭家軍」，「名單公布看到就知道了」。

不過，蔡壁如透露，不分區名單「郭董好像跟市長談好了」，但她被柯文哲推薦進不分區立委名單，所以她非提名委員會成員，不便置評。

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柯文哲昨與郭台銘一起為子弟兵李縉穎站台。永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，郭、柯將就郭家軍要怎麼納入民眾黨不分區名單，坐下來好好聊聊，真的很希望多一點人才進入民眾黨不分區名單。

對於外傳台北市府顧問蔡壁如曾邀時力立委黃國昌列民眾黨不分區名單，柯則否認，並說黃「要嘛就排第一名」，若排後面，擺明就是把黃幹掉。蔡壁如也說，目前並沒有規畫，也未納入民眾黨的提名委員會中討論。