親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
失聯移工成黑戶
政治
軍事
綜合

郭家軍列民眾黨不分區 柯郭「談好了」

2019-11-10 00:24聯合報 記者魏翊庭／新北報導

鴻海集團創辦人郭台銘昨和台北市長柯文哲，同台為「郭家軍」李縉穎站台。記者魏翊庭／...
鴻海集團創辦人郭台銘昨和台北市長柯文哲，同台為「郭家軍」李縉穎站台。記者魏翊庭／攝影
分享

鴻海集團創辦人郭台銘的「郭家軍」是否名列台灣民眾黨的不分區立委提名名單？民眾黨主席柯文哲說，郭台銘有推薦優秀人才，「黨覺得ＯＫ就放進名單」，對民眾黨來講是向天下徵才，各方都可以推薦，所以不要講成「郭家軍」，「名單公布看到就知道了」。

不過，蔡壁如透露，不分區名單「郭董好像跟市長談好了」，但她被柯文哲推薦進不分區立委名單，所以她非提名委員會成員，不便置評。

柯文哲昨與郭台銘一起為子弟兵李縉穎站台。永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，郭、柯將就郭家軍要怎麼納入民眾黨不分區名單，坐下來好好聊聊，真的很希望多一點人才進入民眾黨不分區名單。

對於外傳台北市府顧問蔡壁如曾邀時力立委黃國昌列民眾黨不分區名單，柯則否認，並說黃「要嘛就排第一名」，若排後面，擺明就是把黃幹掉。蔡壁如也說，目前並沒有規畫，也未納入民眾黨的提名委員會中討論。

2020選舉2020立委選舉2020不分區立委民眾黨

相關新聞

專業+論述能力 不分區立委考驗即戰力

2019-11-10 00:44

新聞眼／卡位大戰…藍國會成敗 在吳敦義一念之間

2019-11-09 00:46

冷眼集／政黨埋頭喬名單 選民會埋單？

2019-11-10 00:32

時代力量不分區催票 訴求「亡昌感」

2019-11-10 00:20

台灣如何才能團結？ 賴清德用「鑄劍去除雜質」比喻

2019-11-10 01:32

台中立委選戰／第三勢力爭雄 小黨搏政黨票

2019-11-10 00:40

民進黨不分區爭議 傳蘇震清考慮與莊瑞雄互換

2019-11-10 00:14

國民黨不分區提名周三底定 吳敦義獲推薦

2019-11-10 00:09

台中立委選戰／親民黨兵分四路 台中3個選區大亂鬥

2019-11-10 00:05

台南立委選戰／郭國文送芒果乾 李武龍打在地牌

2019-11-10 00:02

基隆立委選戰／蔡適應諷地產王 宋瑋莉陣營：潛艦園區騙人

2019-11-10 00:02

嘉市立委選戰／王美惠設青年事務部 傅大偉推青創基地

2019-11-09 23:59

新聞眼／柯文哲衝政黨票 就看不分區名單多亮

2019-11-09 23:58

新北兵家必爭 蔡朱柯郭侯都來了

2019-11-09 23:55

北市立委選戰周末短兵相接 賴朱柯輔選

2019-11-09 23:43

綠要「把高雄贏回來」 韓辦：別只想鬥臭對手

2019-11-09 23:39

台南立委選戰／王定宇大咖站台 洪秀柱市場掃街

2019-11-09 23:37

卓榮泰高雄站台喊選戰4大戰略 嗆韓流將不再

2019-11-09 23:37

【即時短評】立法其實很專業 不分區立委怎提名

2019-11-09 23:35

林右昌南下台中輔選 陪莊競程迺夜市拜票

2019-11-09 23:25

送100公斤活豬表支持 嘉義民眾望立委換人做做看

2019-11-09 22:48

出席何志偉造勢會 總統：台商回流下週破7千億

2019-11-09 22:47

爭取連任蘇治芬「虧」蔡易餘 逗得競總成立大會笑不停

2019-11-09 22:21

卓榮泰在高雄喊出4大戰略 分區守住北、南、中、花東

2019-11-09 22:15

選戰倒數2個月又2天 台東藍綠組織動員戰鬥就位

2019-11-09 21:54

蘇貞昌題「關心台灣」燈籠 也關心陳秀寶立委選情

2019-11-09 20:54

王金平同台吳敦義 不顧反對力挺列不分區安全名單

2019-11-09 20:37

郭國文打敗謝龍介山區卻輸4千票 老農父親披彩帶拚翻轉

2019-11-09 19:56

台南第一選區立委激戰 藍在學甲、綠在柳營相拚場

2019-11-09 19:47

洪秀柱參訪龍崎竹炭故事館 承諾全力協助龍崎地方發展

2019-11-09 18:42

重砲批韓國瑜 卓榮泰指去年高雄選舉是場歷史騙局

2019-11-09 18:39

獨／高房價物價苦了年輕人 前職棒選手參選爭居住正義

2019-11-09 18:35

戰立院副龍頭及最強菜農 親民黨推政治素人參選

2019-11-09 18:31

時力不分區提名遭質疑 黃國昌：黨主席請我徵詢

2019-11-09 18:06

獨／不滿政府年金改革羞辱軍公教 他憤辭檢察官選立委

2019-11-09 16:55

鄭宏輝百工百業後援大會成立 賴清德現身助攻

2019-11-09 16:47

海選是烏合之眾？ 柯文哲：不得不把蔡壁如調進不分區

2019-11-09 16:41

明年228 再挑戰一日雙塔？ 柯文哲：一日北高較容易

2019-11-09 16:36

洪慈庸與總統聯合競總成立 楊瓊瓔可望獲徵召

2019-11-09 16:19
看更多

熱門文章

郭宋配？ 郭台銘親口：你們消息怎麼那麼靈通？

2019-11-09 10:17

倒數第一推薦倒數第二 林佳龍批：「整組壞了了」

2019-11-09 14:08

影／史上最多人！韓粉擠爆國民黨基隆黨部 藍軍大喊團結

2019-11-09 12:27

孫大千：民進黨抹黑韓國瑜的本事 秦檜也只能閃邊站

2019-11-09 12:20

獨／不滿政府年金改革羞辱軍公教 他憤辭檢察官選立委

2019-11-09 16:55

都是國家機器搞鬼？豪宅案 韓國瑜恐仍得說清楚

2019-11-09 08:00

傳郭宋配再戰總統 郭辦：不會再選2020

2019-11-09 09:31

韓國瑜副手人選將出爐 朱立倫：大家放心，一定加分

2019-11-09 10:13

韓國瑜看郭宋配：樂觀其成 我們公平競爭

2019-11-09 15:54

綠營重砲轟韓國瑜南港豪宅 名嘴：更恐怖的還在後面

2019-11-09 14:35

郭國文打敗謝龍介山區卻輸4千票 老農父親披彩帶拚翻轉

2019-11-09 19:56

副手是誰？韓國瑜笑回：絕對不是禿頭 頭髮比我多

2019-11-09 15:45

郭宋配角逐大位？韓國瑜：總統請支持全台灣最黑的男人

2019-11-09 11:16

台中第2選區 陳柏惟挑戰顏寬恒選況激烈

2019-11-09 11:08

王金平同台吳敦義 不顧反對力挺列不分區安全名單

2019-11-09 20:37

如何追到李佳芬？韓國瑜：勤能補拙

2019-11-09 14:06

韓國瑜今基隆青年座談 她要韓國瑜先面對居住正義問題

2019-11-09 08:55

傳改推郭宋配拚總統大選 親民黨：請外界再等2、3天

2019-11-09 09:53

親民黨、民眾黨雙推薦「郭宋配」？民眾黨：樂觀其成

2019-11-09 10:04

影／韓國瑜親自做帝王酥 「有一種很奇妙的感覺」

2019-11-09 18:40

韓國瑜民調上升？蘇貞昌：韓言行讓人民越看越頭大

2019-11-09 12:04

黃國昌不分區排名呼之欲出 知情人士：會排「這位置」

2019-11-09 16:05

國民黨不分區立委 文傳會主委證實吳敦義獲推薦

2019-11-09 14:04

士林三玉宮首次總統參拜 人潮多到隔條街

2019-11-09 20:15

時力林亮君、吳崢退黨 洪慈庸回應了

2019-11-09 11:38

海軍：潛艦國造非假議題 首艦原型艦113年下水

2019-11-09 17:47

「西瓜」說後林飛帆和黃偉哲首度碰面了 場面是這樣⋯

2019-11-09 13:51

郭宋配？ 藍營諷：中華民國派和贊同一國兩制怎合

2019-11-09 12:00

影／被藍營批債留高雄3千億 陳菊：公道自在人心

2019-11-09 18:32

辦網路投票挺郭台銘再戰？劉宥彤：渺茫難以實現的願望

2019-11-09 09:39

【即時短評】炒選情可以 但郭台銘別當放羊孩子

2019-11-09 12:05

影／韓國瑜要大家看他的臉 高清無碼版就這張啦

2019-11-09 20:00

戰立院副龍頭及最強菜農 親民黨推政治素人參選

2019-11-09 18:31

送100公斤活豬表支持 嘉義民眾望立委換人做做看

2019-11-09 22:48

蔡總統周六大趕場 「我需要再四年」繼續做改革

2019-11-09 15:32

13日徵召宋楚瑜選總統？親民黨：只是開全國委員會議

2019-11-09 15:05

影／外傳郭宋配？蔡沁瑜：22號前都有可能

2019-11-09 16:51

郭宋配？柯文哲疑惑：郭要選他當時自己就選了啊

2019-11-09 11:54

【即時短評】獨派終歸隊 蔡英文選情再添利多

2019-11-09 11:46

基隆參觀「國瑜加油站」 韓國瑜簽名黑衣牆把自己漂白

2019-11-09 12:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top