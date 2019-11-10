冷眼集／政黨埋頭喬名單 選民會埋單？

2019-11-10 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名



國民黨主席吳敦義（中）獲推薦列入黨內不分區立委名單。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

隨著下屆立委選舉即將開始登記，各政黨不分區立委提名名單已近出爐時刻。但藍綠兩大黨內部都還不平。國民黨為了黨主席吳敦義的排名爭議不休，民進黨更為了是否信守選區重劃鬧出「蘇家風暴」。政黨埋頭猛「喬」名單，選民都看在眼裡。

比起競選區域立委必須爭取選區內選民支持，不分區立委的分配來自政黨得票，影響因素除了選民對政黨的認同度，更與名單是否「漂亮」有很大關聯。

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不過，各政黨提名不分區立委，確實面臨現實與理想的拉鋸。理論上，名單愈能代表各方，愈是令人耳目一新，可能愈受選民青睞；但國會運作其實相當專業，政黨對於法案、預算攻防，都需要熟悉議事及立法程序，才可能展現「即戰力」，這也凸顯資深的重要性。

資深國會助理蔣念祖在「立法其實很專業」一書提到，「一項政策法令修正過程，須結合立委、國會助理的細心研究之外，也必須注意國會生態，隨著掌握議程進度與開會重點，包括誰在幫忙？誰在阻擋？適時改變策略內容，給予談判籌碼…」這樣的敘述，可能與許多政黨強調「素人問政」的觀念完全相違，卻是國會運作不折不扣的「日常」。

本屆立委選舉，民進黨在二○一五年十一月公布不分區提名名單，曾經有個「亮點」，即在第卅四名提名民進黨立法院黨團法案主任王貴蓮，當時的民進黨主席蔡英文還稱讚她是每一位民進黨立委口中「我們在立法院最重要的資產」。蔡英文還提到，雖然王貴蓮不是耀眼的政治明星，但沒有她和其他所有助理，「再有天分的政治明星，也沒有辦法把光芒照耀到極致」。

可惜的是，即使明知這樣熟悉立法的人才是「最重要的資產」，但政黨不分區立委提名排序，仍是「大老、派系」掛帥，一如現在國民兩黨遭遇的爭議，最適任人選也僅能「裝飾性」地安插在名單最末。又到提名時刻，如果這種提名思維不變，選民還會埋單？