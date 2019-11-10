國民黨不分區提名周三底定 吳敦義獲推薦

2019-11-10 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



立法院前院長王金平（左）昨晚力挺國民黨主席吳敦義（右）列不分區立委，表示「在安全名單裡面，不用在第一名」。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

國民黨不分區立委提名周三將底定，文傳會主委程美華昨天證實，黨主席吳敦義有被推薦，另副主席郝龍斌也在推薦之列。除了吳敦義確定列不分區，傳台北榮總副院長高壽延是內定人選，而代表AI科技及法律界的行政院前政務委員蔡玉玲及前不分區立委李貴敏，也是內定強棒，工商業界則力推全國商總副理事長許舒博。

國民黨不分區立委提名推薦或登記日期八日截止，但郵寄封關日是十一日，且不排除另有推薦名單。提名進入最後階段，吳敦義昨天坐鎮中央黨部與高層幕僚展開會商，卅四席不分區名單及排序預計十三日送中央提名審核委員會完成建議排序後，隨即交中常會討論通過，十六日召開中央委員會議行使同意權。

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雖然吳敦義列不分區引發黨內反對聲浪，但吳進不分區應是目前方向，全國各縣市議長副議長日前聚會，最後也達成支持吳列不分區共識，但建議吳排序應在第十二名到十四名「安全邊緣」，如此才可帶動全黨拚立委席次過半氣勢；中常委則建議吳敦義將自己排序交提名審核委員會決定。

不分區推薦名單估計至少超過三百人，競爭激烈，男子組部分，除了吳敦義，可望進安全名單者，有國民黨立院黨團總召曾銘宗、全國農田水利會長林文瑞，再來是台南市黨部主委謝龍介，以及行政院前政務委員高思博。

軍系代表有三人，分別是陸戰退役上將的季麟連，陸軍退役中將的吳斯懷及退役少將的于北辰；客家代表是中常委范成連；警界是退警協會總會長的耿繼文；醫界有中華民國醫師公會全國聯合會前秘書長蔡明忠，但擁有美國哈佛醫學科學博士學位的高壽延被傳是內定人選。

朱立倫喊話：多給年輕人機會

【記者施鴻基／新北報導】國民黨主席吳敦義先前傳出自列不分區名單，引發基層反彈，新北前市長朱立倫昨天表示「完全沒有這回事」，並預告周三中常會就會定案，屆時國民黨中央會有完整布局。不過，他還是向黨中央喊話，希望多給年輕人機會，因為這些年輕人培養起來，可能就是未來的選舉戰將或縣市長。

女子組部分，李貴敏、警大前教授葉毓蘭、行政院前發言人鄭麗文、代表僑界的現任不分區立委童惠珍，以及代表客家界的中常委張育美，是黨內點名五強棒。

黨內還點名蔡玉玲，以及曾參選黨主席的前立委潘維剛；女性護理界這次也推薦多位護理界的重量級代表人士，進入排序名單機率極高。

代表新住民的現任不分區立委林麗蟬，具新住民及大陸台商雙重身分的昆明台商會長勤彭蓁，以及前立委羅淑蕾也在競爭之列。