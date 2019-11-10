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台中立委選戰／親民黨兵分四路 台中3個選區大亂鬥

2019-11-10 00:05聯合報 記者趙容萱余采瀅喻文玟／台中報導

黃朝淵（右）代表親民黨參選中市第一選區立委，並與黨主席宋楚瑜（左）拍競選宣傳照。...
黃朝淵（右）代表親民黨參選中市第一選區立委，並與黨主席宋楚瑜（左）拍競選宣傳照。 圖／黃朝淵提供
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親民黨加入台中立委選戰，將提名4人參選，有執業律師吳光中、科技人黃朝淵、前檢察官王全中、前職棒選手賴俊豪，幾乎都是政治素人。政壇認為，親民黨一口氣提名4席，讓原本參選爆炸的4、5、6選區，競爭更加激烈。

第一選區形成藍綠橘「三腳督」

親民黨在第一選區提名46歲的黃朝淵，他是豐原人，從事科技業；黃原本要參選第八選區，後來把戶籍遷到清水區。他說，希望素人參政為政壇注入新血，轉換選區是為親民黨開拓票源。該區民進黨立法院副院長蔡其昌爭取連任，國民黨由挺韓「菜販」林佳新出戰。

親民黨在原市區布局較深，提名53歲前檢察官王全中參選第四選區，他不滿政府推動年改，「合法賴帳」羞辱軍公教尊嚴，上月毅然辭職，還與政府打官司；他要改革檢察體系，為軍公教討公道。

四、五選區 上演6軍之戰

台中市第四選區現任立委為民進黨張廖萬堅，國民黨提名市議員黃馨慧出戰，民眾黨提名台中市土木技師公會副理事長張渝江參選，還有國會政黨聯盟提名的楊書銘，及反迫遷抗爭的黎明幼兒園長林金連。

親民黨在第五選區提名42歲前職棒選手賴建豪，他說在北屯土生土長，從求學到出社會都在打棒球，離開運動界後，體會到年輕人因高房價、高物價很辛苦，希望參選爭取居住正義，要政府重視體育。

賴建豪加入選戰後，第五選區已有6人表態參選，包含現任立委國民黨沈智慧，民進黨提名交大教授莊競程，民眾黨提名獅子會總監謝文卿，還有安定力量推薦的林秋屏、無黨籍的段體佩等人。

56歲執業律師吳光中獲親民黨徵召，將投入台中第六選區立委選戰。圖／吳光中提供
56歲執業律師吳光中獲親民黨徵召，將投入台中第六選區立委選戰。圖／吳光中提供
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六選區四搶一 車拚更激烈

親民黨在台中市第六選區提名56歲執業律師吳光中，去年他曾以無黨籍參選中西區議員；吳光中說，他認同親民黨理念，蔡總統違法亂紀，大法官提名政黨色彩濃，年金改革、同婚釋憲案不中立，親民黨可制衡。本選區現任立委民進黨黃國書，藍營提名市議員李中參選，還有台灣維新黨提名的梁雅羿。

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