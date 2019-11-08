宜蘭立委選舉／時力不自提人選 三參選人盼合作

2019-11-08 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭報導



時代力量宜蘭黨部昨說明立委選舉布局。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

時代力量宜蘭黨部昨宣布，宜蘭區域立委選舉，不會自提人選，但會支持符合條件的合作對象。對此，國民黨立委參選人呂國華表示，不排斥合作，民進黨立委陳歐珀也說，希望一起努力，無黨籍黃定和也表明願意相互幫忙。

時力昨由宜蘭黨部主任委員郭稟翰、執行委員康立宏等人說明立委選舉布局，黨部民調發現，今年立委選舉仍是「老面孔」，有48.7％的人對於此次立委選舉不了解，時力支持度則有15.7％。

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郭稟翰等人表示，宜蘭立委選戰，時力雖不推派人參選，但會採合作方式，支持其他參選人，但支持前提是，要對5大改革基礎表態支持，包括「反紅媒」、「反併吞滲透法」、「實價登錄2.0」、「囤房稅」、「最低工資法」。宜蘭黨部也提出4大議題，希望未來有意合作的參選人能表態。

對此，呂國華表示，只要理念想同，不排斥合作；陳歐珀說，每個政黨都有其政策，時力是台灣派，有些政策民進黨認同，希望一起努力；黃定和說，時力提政見與他的政見理念相符，都以民意為依歸，支持沒問題，也願意相互幫忙。