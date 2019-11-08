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台中立委3選區 兩個女人之爭？

2019-11-08 23:40聯合報 記者洪敬浤余采瀅／台中報導

總統蔡英文、立委洪慈庸神岡聯合競選總部今天成立。總統府秘書長陳菊（前排左3）昨下...
總統蔡英文、立委洪慈庸神岡聯合競選總部今天成立。總統府秘書長陳菊（前排左3）昨下午先來探班，為洪慈庸（前排左2）加油打氣。 記者余采瀅／攝影
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選戰倒數兩個月，台中市立委第三選區參選人逐漸明朗，無黨籍立委洪慈庸獲得民進黨支持，昨有總統府秘書長陳菊、今有行政院前院長賴清德站台。台中市副市長楊瓊瓔未鬆口代表藍營參選，但明天國民黨前主席朱立倫到台中，陪楊瓊瓔到麗寶樂園玩雲霄飛車，楊參選呼之欲出，兩個女人之爭，選情瞬間升溫。

洪慈庸獲綠營支持 陳菊、賴清德等大咖站台

台中市立委第三選區現任立委洪慈庸退出時代力量，但民進黨全力支持；國民黨鎖定楊瓊瓔參選，要「復仇」贏回立委席次，加上台北市長柯文哲加持、民眾黨提名的在地里長張睿倉，選區動態備受關注。

總統蔡英文、立委洪慈庸神岡聯合競選總部今天成立，陳菊昨下午買了30個韭菜盒子及紅豆餅探班。陳菊表示，洪慈庸參選對社會有重大意義，不只是為了自己的家人，也是為了台灣社會的是非公道。

洪慈庸神岡總部成立，綠營大咖雲集，外傳將與蔡英文搭檔參選的賴清德親自站台，除此之外，交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌都將到場，主持人是民進黨立委陳亭妃、議員周永鴻。

台中市副市長楊瓊瓔周日將與國民黨前主席朱立倫搭雲霄飛車，參選呼之欲出。 圖／台中...
台中市副市長楊瓊瓔周日將與國民黨前主席朱立倫搭雲霄飛車，參選呼之欲出。 圖／台中市新聞局提供
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楊瓊瓔本屆立委失利後，敗選隔天服務處仍照常開門，繼續做選民服務，去年底被台中市長盧秀燕延攬擔任副市長，仍持續耕耘潭雅神后選區，不過楊瓊瓔受限於副市長職務，加上台中市議會正開議審預算，對於參選始終不鬆口。

朱立倫明陪楊瓊瓔搭雲霄飛車 楊參選呼之欲出

全國跑透透的朱立倫，明天到台中的輔選行程，首站就陪楊瓊瓔造勢，兩人將搭乘雲霄飛車試膽量，營造衝破挑戰的氣勢。據了解，國民黨中常會下周三將正式徵召楊瓊瓔參選，朱立倫周日的輔選行程，讓楊的參選呼之欲出。

除了洪慈庸、楊瓊瓔之爭，還有民眾黨提名的大雅區上雅里長張睿倉，柯文哲上月親自南下台中為張睿倉站台，爭取討厭藍綠的選票。

2020選舉2020立委選舉2020選舉台中市立委

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