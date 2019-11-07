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高嘉瑜「用生命唱非常女」飆高音大落漆 阿伯好無奈

2019-11-07 12:52聯合新聞網 綜合報導

圖擷自高嘉瑜臉書影片
圖擷自高嘉瑜臉書影片
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台北市議員高嘉瑜投身台北市南港內湖區立委選戰，近日努力跑行程與選民培養感情，她6日在臉書貼出一則影片，可見她在跑行程時大唱黃妃的「非常女」，唱到高音處不慎破音，選民滿是無奈，她甚至唱到彎腰飆高音，讓一旁的選民趕緊上台為她拍背，搞笑影片讓她自嘲是「用生命在唱歌」，網友也說，「影片中的大哥表情好無奈」。

高嘉瑜在臉書發文貼出一則影片，影片一開始以台語詢問台下民眾「唱歌有好聽嗎？」民眾還回應「有喔！」她便開始在台上高歌黃妃的「非常女」，唱到高音處「一場夢一段情，一滴眼淚一陣悲」時，她竟然大破音，唱到自己都笑場。

不過高嘉瑜並不放棄，繼續努力唱下去，然而唱到最後一句悲劇再度發生，她一邊破音一邊彎腰飆高音，台邊的阿姨都看不下去，出來拍拍她的背，很擔心她飆到嗆到，讓高嘉瑜自嘲自己是「用生命在唱歌」，還說「以前都用喉嚨唱，現在要用肚子唱」。

網友看完也笑翻，留言「前面左邊穿條紋衫的大哥表情很無奈，有點厭世」、「他們還吃的下，真是給面子，看樣子當選有望」、「真誠的心會打動人心」、「聽到妳唱歌心情好多了，尤其是拉高音時我笑了，哈哈哈，唱歌不是妳的強項啦」，還有人說「期待議員與柯文哲合唱」。

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