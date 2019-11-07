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新聞眼／操盤手躲大後方？吳決策面臨考驗

2019-11-07 00:11聯合報 本報記者程嘉文王寓中

國民黨主席吳敦義（左）自列不分區安全名單，加上總統參選人韓國瑜（右）競選總部主委...
國民黨主席吳敦義（左）自列不分區安全名單，加上總統參選人韓國瑜（右）競選總部主委懸而未決，都引發黨內議論。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨主席吳敦義自列不分區安全名單引發黨內議論，另一方面，總統大選在即，黨籍總統參選人韓國瑜的競選總部主委仍懸而未決，在歷任主席都已同意出任榮譽主委後，選戰總操盤手虛位以待吳敦義，黨內都在等待吳敦義能夠做出智慧的決定。

昨天國民黨中常會上，為了吳敦義自曝有機會列在不分區安全名單，挺吳、反吳兩派大論辯，連民進黨主席卓榮泰都逮到機會，揶揄吳敦義，嘲諷「我只能羨慕，學習不來」。國民黨的不分區立委提名名單還沒公布，已經質疑聲四起，更危及吳敦義的領導地位，也傷及國民黨的形象。

民進黨施政成績低迷，民心思變，這次選舉，對國民黨而言，整體局勢絕對優於上次，因此爭取不分區提名者眾。不過，即使是二○一六年「觸底」的國民黨，不分區都能維持十一席。吳敦義若真把自己放在八至十名，其實與放在第一、二名沒有差別，就是保證上榜的意思。

二○○五年底縣市長選舉，當時剛選上國民黨主席的馬英九，宣示如果縣市長不過半，自己就要辭掉黨主席以示負責。結果在廿三席縣市長之中，國民黨從九席大幅增加到十四席。

當年的馬英九是藍營選民心目中的救世主，當選黨主席後親自衝上第一線，拿自己的前程作賭注，果然奏效。反之，如今的吳敦義不及當年馬英九的人氣，卻把自己放在安穩的大後方，這能有任何一丁點激勵的效果？還是適得其反？

吳敦義若要重返立法院，目標當然是要以國民黨過半為目標，成為立法院長，才能維持自己的影響力；最最不濟，國民黨席次也必須要將近過半，才能結合其他小黨將自己送上寶座，如果當不上院長，僅是一介陽春立委，甚至可能是在野黨的一名陽春立委，難道吳其願足矣？吳敦義為黨拚盡老命，卻惹來一身罵名，值得嗎？

領導人除了要有遠見，也要能承擔重任，絕不是獨享權力。吳的決定不只決定他的政治前途，也將是國民黨能否重返執政關鍵。

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