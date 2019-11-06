冷眼集／藍不分區爭議…戰士前方吃緊 領導後方緊吃？

2019-11-06 14:33 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 周志豪



國民黨主席吳敦義。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

國民黨總統參選人韓國瑜選情仍待提升，但總操盤的黨主席吳敦義，現在卻還在考慮要自排入下屆不分區立委安全名單，戰士前方吃緊、領導後方緊吃，明年重返執政目標岌岌可危。

國民黨在去年選舉團結打下關鍵勝選，眼看距離明年選戰重返執政僅剩一步之遙，但黨內各天王間對明年選後情勢算計再起，全黨再陷打擺子。

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從一人救全黨變成全黨救一人，韓國瑜選情落後自己當然難辭其咎，至今選戰策略才漸漸上軌道是其一，韓個人整合黨內誠意不足，讓黨內要角擔心明年選後被韓贏者全拿，是全黨至今無法團結挺韓根本原因，才落得一個競選總部主委職務人人皆逃窘境。

然而即使韓國瑜有著結構性問題，但一個要爭取重返執政的政黨的黨內要角，此時都該捐棄成見，為黨的生存發展全力求勝，特別是自任總操盤手的吳敦義，現在更應帶頭讓黨團結，重新讓藍營支持者感動歸心，全力翻轉選情。

無奈的是，就算吳敦義在各個場合中言必稱支持韓國瑜，但看在支持者眼中，卻是為了自己在明年大選後自謀出路；在韓國瑜選情持續亮紅燈之際，吳卻聲稱考慮爭取不分區立委，是要讓韓國瑜當選後能有強有力的國會當輔助，更難獲得支持者苟同。

國民黨要重返執政，黨內要角都應以成功不必在我胸襟，各自扮演好角色，才能重新激發感動人心力量。但現在卻是黨主席帶頭算計自己的政治未來，讓支持者繼續失望，重返執政只會是緣木求魚。