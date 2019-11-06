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認列不分區安全名單 吳敦義：適當機會可排8到10名

2019-11-06 00:42聯合報 記者鄭媁／台北報導

國民黨主席吳敦義昨接受廣播節目專訪，暗示自己會列入不分區名單。 記者林澔一／攝影
國民黨主席吳敦義昨接受廣播節目專訪，暗示自己會列入不分區名單。 記者林澔一／攝影
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國民黨布局不分區立委名單，國民黨主席吳敦義昨天表示，樂觀估計，有機會拿下十四至十五席，自己是否會列入不分區名單？吳敦義說，他會考慮，還沒有決定，但也透露「假如有適當機會排在第八、九或十名」。

吳敦義昨天接受廣播主持人蔡詩萍專訪，暗示自己會列入不分區名單，他進一步表示，總統選贏了，立法院若沒有過半，如果有經驗比較充足，視野也算開闊的立委，在立法院發揮比較大的力量，配合韓國瑜任命的行政院長所組成的政府，才能協助韓國瑜將國家提升上來。

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